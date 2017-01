Calciomercato Inter, Manaj può scendere in Serie B

13/01/2017 21:38

CALCIOMERCATO INTER PISA MANAJ / Pisa alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Il colpo a sorpresa, riporta 'Sky', potrebbe essere Rey Manaj, giovane attaccante dell'Inter in prestito al Pescara. La trattativa sarebbe già stata avviata e il giocatore si sarebbe detto disposto a scendere di categoria. Fondamentali si sarebbero rivelati i colloqui con Gattuso e Ujkani. Il Pisa ora sarebbe in contatto con Inter e Pescara per incassare il sì di entrambe le società. Si attende una risposta nelle prossime ore.

M.D.A.