Coppa Italia, Milan-Torino: i convocati di Mihajlovic, doppia assenza

11/01/2017 19:28

MILAN TORINO CONVOCATI / Castan e Iago Falque non sono tra i convocati di Sinisa Mihajlovic per Milan-Torino: problemi fisici per i due calciatori che salteranno l'impegno di coppa Italia. Prima volta, invece, per il neo-acquisto Carlao. Ecco la lista dei convocati: Cucchietti, hart, Padelli; Ajeti, Barreca, Carlao, De Silvestri, Moretti, Rossettini, Zappacosta; Baselli, Benassi, Gustafson, Lukic, Obi, Valdifiori; Belotti, Boyè, Iturbe, Ljajic, Lopez, Martinez.

B.D.S.