Chievo-Atalanta, Gasperini 'annuncia' la formazione

07/01/2017 15:10

CHIEVO ATALNTA CONFERENZA GASPERINI / Conferenza stampa pre-match per Gian Piero Gasperini che ha paralato alla vigilia di Chievo-Atalanta, soffermandosi soprattutto sulla formazione da schierare in campo. Dopo aver annunciato il forfait di Gagliardini, il tecnico afferma: "Il Chievo è una squadra ostica da affrontare, vogliamo chiudere bene il girone di andata. A Verona andiamo con la consapevolezza dei nostri mezzi. Manderò in campo la migliore formazione possibile. Zukanovic prenderà il posto di Caldara che ha la febbre e partirà dalla panchina. Berisha è ormai recuperato e dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali. Dramé assente, sta lavorando ancora a parte".

B.D.S.