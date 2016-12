Calciomercato Juventus, intrigo Zaza tra Valencia e ritorno in Italia: le ultime di CM.IT

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

30/12/2016 18:14

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ E' ancora da decidere il futuro di Simone Zaza, attaccante della Juventus destinato a fare ritorno alla casa casa bianconera dopo il prestito al West Ham, società che non vuole esercitare il diritto di riscatto a proprio favore. Come anticipato nei giorni scorsi, la pista più concreta per Zaza era il Valencia, anche se la notizia delle dimissioni di Prandelli potrebbe cambiare la situazione. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l'eventule addio del tecnico italiano non stravolge i piani della società su Zaza, ancora sulla lista dei desideri del Valencia che lo aveva cercato anche in estate.

Calciomercato Juventus, intrigo Zaza: non c'è solo il Valencia

All'orizzonte, per Simone Zaza, potrebbe esserci un ritorno in Italia: l'esperienza inglese non è stata all'altezza delle aspettative per il bomber di Policoro che gradirebbe tornare a respirare l'aria di casa. La soluzione Milan sarebbe sicuramente gradita al calciatore, ma i costi dell'operazione (18-20 milioni) sono eccessivi per le casse del 'Diavolo' che non a caso ha virato le sue attenzioni su Deulofeu dell'Everton, una soluzione più low cost. Occhio anche alla Fiorentina che potrebbe dover cercare un nuovo centravanti qualora i viola decidessero di cedere alle sirene cinesi per Kalinic. Da non sottovalutare anche la Capitale: la Roma non ha un vice Dzeko e il futuro di Keita alla Lazio è tutt'altro che scontato.