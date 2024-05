Stagione senza coppe? I big dello spogliatoio confermano l’allenatore

Allenatori vicini all’addio dopo una stagione deludente, ma per uno di loro, anche senza trionfi, i giocatori si espongono per la conferma

Il mercato entra nel vivo, con decisioni importanti e fondamentali da prendere per le società, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori, con nuovi cicli tecnici a cui dare il via.

E’ il momento dei bilanci per squadre importanti, in Italia e in Europa, che per un motivo o per un altro hanno deluso le attese. In Italia, pensiamo a quanto accaduto a Juventus, Milan, Napoli, con l’Inter che ha fatto corsa a sé in questa stagione, nonostante la concorrenza sembrasse accreditata a contendere di più e meglio il titolo ai nerazzurri. Va da sé che il compito di tutte queste squadre sarà affrontare la prossima stagione in modo diverso, cercando in un cambio di allenatore la scossa per ripartire. Ma c’è anche chi, a sorpresa, potrebbe confermare l’attuale allenatore.

Bayern Monaco, i senatori sono con Tuchel: chiesta la conferma

Rimasti clamorosamente a digiuno in questa annata i tedeschi del Bayern Monaco, che hanno ceduto il trono in Bundesliga dopo dieci anni e anche nelle coppe non sono riusciti a farsi strada. Ma il dibattito sul futuro di Tuchel prosegue.

Il club ha deciso di guardare oltre, l’allenatore ha confermato la decisione della dirigenza. Ma stando a ‘Sky Sport Deutschland’, i big dello spogliatoio, invece, si sarebbero schierati dalla parte del tecnico e ne vorrebbero la conferma. Una richiesta avanzata dai capitani Manuel Neuer e Thomas Muller, oltre che da Leroy Sane, Harry Kane, Eric Dier e Jamal Musiala.