Infortunio più grave del previsto: l’Inter torna sul mercato a gennaio

Scatta l’allarme ad Appiano Gentile: la dirigenza nerazzurra e Inzaghi valutano l’arrivo di un nuovo tassello a gennaio

Cade l’Inter nella tana del Bayer Leverkusen, con la squadra campione d’Italia al primo ko stagionale in Champions League.

Letale ai nerazzurri il guizzo di Mukiele allo scadere, con l’undici allenato da Xabi Alonso che aggancia proprio Lautaro e compagni in classifica. Inter irriconoscibile e troppo rinunciataria, che alla fine ha pagato una prestazione decisamente sottotono nella trasferta della ‘BayArena’. La qualificazione diretta agli ottavi rimane comunque nelle mani dei ragazzi di Inzaghi, al quale basterebbero 4 punti nelle prossime dure gare contro Sparta Praga e Monaco per staccare il pass alla prossima fase di Champions.

L’Inter ha pagato anche le assenze: coperta corta nel reparto arretrato viste le defezioni importanti di Pavard e Acerbi, oltre a un Bastoni non al meglio fisicamente. Bisseck e de Vrij sono stati comunque tra i migliori dello scacchiere nerazzurro, anche se qualche alternativa in più davanti a Sommer avrebbe fatto certamente comodo a Inzaghi per gestire le forze e i momenti decisivi della partita.

Calciomercato Inter, Acerbi preoccupa Inzaghi: nuovo difensore a gennaio

Sul conto di Acerbi non arrivano inoltre notizie confortanti, con il recupero dell’esperto difensore che slitterà ulteriormente come rivelato dallo stesso Inzaghi nella conferenza stampa post Bayer Leverkusen.

Acerbi salterà anche l’incrocio da ex in campionato contro la Lazio, in programma lunedì sera all’Olimpico. Il centrale mancino è ai box dalla trasferta di Verona per un guaio muscolare alla coscia e nelle prime previsioni sarebbe dovuto tornare a disposizione di Inzaghi per la gara di San Siro con il Parma. Invece ci sono state delle complicazioni sull’infortunio di Acerbi, che quindi dovrà posticipare ancora il suo ritorno in campo. Da capire se il 36enne difensore riuscirà a recuperare entro la fine dell’anno (oltre alla Lazio ci saranno da giocare le sfide con Udinese, Como e Lecce) o se il rientro slitterà direttamente a inizio 2025 per la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Inzaghi, vista la situazione, non disdegnerebbe l’arrivo già a gennaio di un nuovo innesto in difesa e la società di Viale della Liberazione potrebbe valutare eventuali opportunità e anticipare il colpo estivo. L’Inter segue diversi profili e in cima alla lista rimane Bijol, osservato speciale anche lunedì scorso all’U-Power Stadium in occasione della sfida tra Monza e Udinese, decisa proprio dal gol segnato nella ripresa dal difensore sloveno. Strapparlo ai friulani non sarà comunque impresa facile, considerando la valutazione intorno ai 25 milioni e la volontà della famiglia Pozzo di privarsi eventualmente del giocatore solo a fine stagione.