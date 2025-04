PAGELLE E TABELLINO DEL DERBY LAZIO-ROMA 1-1: Svilar salva Ranieri, Dele-Bashiru fuori fase

Voti e giudizi della stracittadina dell’Olimpico valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A Enilive

2024/25

LAZIO

Mandas 6,5

Marusic 6

Gigot 6,5

Romagnoli 7

Pellegrini 6

Guendouzi 6,5

TOP Rovella 7: il voto di Romagnoli è condizionato in positivo dal gol, comunque pesantissimo, ma il difensore più di qualcosa la sbaglia. A differenza di Rovella, solito monumento a centrocampo. Quando manca lui fa tutta la differenza del mondo.

Isaksen 6. Dal 73′ Pedro 6

FLOP Dele-Bashiru 5: la vera domanda è perché è rimasto in campo così tanto probabilmente. In ritardo sulle pressioni, non ha mai dato la profondità né attaccato l’area. Scarico. Dal 79′ Belahyane 5,5

Zaccagni 6,5. Dal 79′ Noslin 5,5

Castellanos 5,5. Dal 73′ Dia 5

Allenatore: Baroni 6,5

ROMA

TOP Svilar 8: in questo momento è superman, il supereroe da copertina che salva il mondo, che in questo caso è la Roma. Una parata dietro l’altra, almeno un paio di miracoli che confermano uno stato di grazia. Ranieri non ha vinto il sesto derby, ma grazie a lui e a Soulé conserva l’imbattibilità e anche questo è storico. A fine stagione si farà il conto di quanti punti ha portato Svilar ai giallorossi e il suo ingaggio forse dovrà andare di pari passo.

Celik 6,5

Mancini 5,5

Ndicka 6

Saelemaekers 6. Dall’88’ Rensch sv

Koné 6

FLOP Paredes 5: condiziona le scelte di Ranieri e la sua partita con la follia a inizio partita che poteva costargli anche di più. Da uno con la sua esperienza è poco accettabile. Dal 46′ Cristante 5,5

Angelino 6,5

Soulé 7. Dall’88’ El Shaarawy sv

Pellegrini 5. Dal 59′ Shomurodov 6

Dovbyk 5. Dall’84’ Baldanzi sv

Allenatore: Ranieri 5,5

Arbitro: Sozza (sezione di Seregno) 5,5

Lazio-Roma, il tabellino

Marcatori: 47′ Romagnoli (L), 68′ Soulé (R)

Ammoniti: Paredes (R), Zaccagni (L), Isaksen (L), Mancini (R), Luca Pellegrini (R)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen (73′ Pedro), Dele-Bashiru (79′ Belahyane), Zaccagni (79′ Noslin); Castellanos (73′ Dia).

A disposizione: Furlanetto, Provedel; Gila, Hysaj, Lazzari, Provstgaard; Basic, Vecino; Ibrahimovic, Tchaouna.

Allenatore: Baroni.

ROMA(3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (88′ Rensch), Koné, Paredes (46′ Cristante), Angelino; Soulé (88′ El Shaarawy), Pellegrini (59′ Shomurodov); Dovbyk (84′ Baldanzi).

A disposizione: Gollini, De Marzi; Hummels, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine; Baldanzi, Gourna-Douath, Pisilli; El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Sozza (sezione di Seregno). Assistenti: Perrotti-Rossi. IV Uomo: Doveri. Var: Meraviglia. AVar: Di Paolo.