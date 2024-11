Inter, l’Udinese fa muro per Bijol a gennaio: richiesta altissima, no al prestito | CM.IT

Accostato all’Inter, non da oggi, il roccioso difensore dell’Udinese continua ad essere nel mirino dei nerazzurri: le ultime in vista di gennaio

Sono giorni importanti per il futuro della stagione dell’Inter, impegnata questa sera nella quinta giornata del nuovo format della Champions League contro il Lipsia di Marco Rose.

Con una vittoria, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi metterebbero più di un piede agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. E la squadra meneghina ha tutta l’intenzione di dare seguito alla larghissima vittoria ottenuta nella tredicesima giornata del campionato di Serie A: 5-0 sul campo del Verona di Paolo Zanetti e un solo punto di distanza dal Napoli capolista del grande ex Antonio Conte. Adesso, come detto, è il momento di accelerare anche in Europa e chiudere, o quasi, il discorso qualificazione per concentrarsi sulle partite nostrane, dare maggiore pressione a chi comanda e distanziare le inseguitrici agguerritissime.

Nel frattempo, però, si avvicina anche la sessione invernale del calciomercato e, nonostante la rosa dell’Inter sia di assoluto valore e lunga tanto da coprire tutti gli impegni stagionali, iniziano a tornare di moda vecchie voci che riguardano un difensore militante in Italia. Stiamo parlando di Jaka Bijol, 25enne difensore dell’Udinese di Kosta Runjaic, ieri fermata dall’Empoli di Roberto D’Aversa sul pareggio per 1-1: in rete Pietro Pellegri per i toscani e Keinan Davis per i friulani. Il calciatore, come riportato anche dalla nostra redazione nel luglio scorso, interessa da tempo all’Inter che lo monitora con grande attenzione. Ed ecco, ora, tornare in auge indiscrezioni in vista del gennaio prossimo.

Calciomercato, Inter su Bijol per gennaio: la richiesta e la posizione dell’Udinese

Bijol è uno dei migliori difensori del campionato italiano e, fino ad oggi, ha accumulato quindici presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un gol in quest’ultima competizione da capitano contro la Salernitana. E sarà molto difficile strapparlo all’Udinese nel mercato di riparazione: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i Pozzo non sono intenzionati a privarsi del calciatore a gennaio, men che meno in prestito, anche con eventuale obbligo di riscatto. La volontà è quella di trattenere lo sloveno, sotto contratto fino al 2027, fino a fine stagione e poi attendere offerte importanti e monetizzare al massimo dalla sua eventuale cessione. A meno di offerte importantissime nei prossimi due mesi. Abbiamo raccontato questa estate degli interessi di club della Premier e della Bundesliga, che continuano a monitorare le sue prestazioni. Il prezzo di partenza si aggira sui 25 milioni di euro ed è destinato a salire se Bijol dovesse continuare così. Infine, da segnalare anche una richiesta di informazioni preliminari da parte della Juventus la scorsa estate, che poi ha deciso di virare su altri obiettivi anche per questioni tecnico-tattiche. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.