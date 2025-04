Terza avventura in Serie A per Mourinho: scelta la nuova panchina

Il verdetto sul futuro dello Special One non si è fatto attendere: ecco la prossima destinazione del tecnico portoghese

Come sempre, sulla cresta dell’onda. Sebbene l’avventura europea del Fenerbahçe sia giunta al capolinea agli ottavi di Europa League per mano dei Rangers, Mourinho continua comunque ad inseguire il sogno di battere i rivali del Galatasaray a cui Kostic e compagni devono recuperare sei punti in un finale di stagione che si preannuncia assolutamente rovente.

A calamitare l’attenzione mediatica – però – sono stati ancora una volta non solo alcune dichiarazioni dello Special One, ma anche il gesto all’indirizzo del tecnico del Galatasaray, Okay Buruk, costato tre giornate di squalifica. Anche per questo le voci riguardanti il futuro dell’allenatore portoghese hanno improvvisamente ripreso quota senza soluzione di continuità. In Arabia, ad esempio, diversi portali locali hanno accostato il profilo del tecnico portoghese all‘Al-Hilal per il post Jesus. In Spagna hanno rincarato la dose, inserendo Mou nella papabile short list di Florentino Perez in caso di addio ad Ancelotti, qualora l’assalto a Xabi Alonso da parte dei Blancos non desse i frutti sperati. Nonostante un contratto con il Fenerbahçe in scadenza nel 2026, il futuro di Mourinho si configura effettivamente come un rebus ancora tutto da sciogliere.

Mourinho ancora in Serie A: l’esito del sondaggio di CM.IT

Ecco perché – attraverso il nostro sondaggio odierno – su Telegram abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale club italiano dovrebbe dare un’altra occasione allo Special One. Del resto i ricordi e i trofei lasciati in dote da Mourinho prima all’Inter e poi alla Roma rappresentano un marchio indelebile. A tal proposito, balza subito all’occhio il verdetto finale: il 31% degli utenti che ha risposto al sondaggio ritiene infatti che debba essere il Milan a fiondarsi con decisione sull’allenatore del Fenerbahçe.

Del resto i rossoneri sono alla ricerca di un tecnico d’esperienza dopo le difficoltà riscontrate in una stagione che sta continuando a regalare più ombre che luci. Al secondo posto si piazza invece il Napoli (con il 27% dei voti): la ‘cura’ Conte – tecnico pragmatico che ha sempre fatto della vittoria il leit motiv del suo calcio – potrebbe rappresentare una sorta di apripista verso nuovi clamorosi scenari a sorpresa.

Sul gradino più basso del podio si issa invece la Roma (con il 21% dei voti); dal canto loro, però, i giallorossi sono indirizzati verso altri tipi di scelte per il post Ranieri. Votate rispettivamente dal 12% e dal 9%, infine, i possibili binomi Mourinho-Inter e Mourinho-Juve. Staremo a vedere se ed eventualmente lungo quali traiettorie si creeranno le premesse per un Mourinho tre.