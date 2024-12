Juve, Inter e Milan all’U-Power Stadium: tutti gli osservati speciali | CM.IT

Gli emissari delle big di Serie A sono presenti a Monza per il posticipo di campionato tra i brianzoli e l’Udinese

Colpisce subito Lorenzo Lucca, che va in cielo sul cross di Zemura e non lascia scampo a Turati, portando in vantaggio l’Udinese in casa del Monza.

Torna segnare il centravanti classe 2000, al quinto centro in campionato. Successivamente l’ex Pisa e Ajax raddoppia calciando un potente destro sotto la traversa, ma è in posizione di offside. Lucca brilla mettendosi in evidenza, davanti alle big visto che sulle tribune dell’ex Brianteo sono presenti diversi emissari tra cui di Juventus, Inter e Milan. L’attaccante dell’Udinese piace in particolare alla ‘Vecchia Signora’ e al Dt Giuntoli, a caccia di un vice Vlahovic per la sessione invernale del mercato. La famiglia Pozzo chiede una cifra superiore ai 20 milioni di euro per il cartellino di Lucca.

Calciomercato: Bijol, Maldini e Lucca nel mirino delle big di Serie A

Il 24enne bomber non è l’unico gioiello dell’Udinese nel mirino delle big, considerando il pressing dell’Inter per Jaka Bijol. Lo sloveno, accostato pure alla Juve, è da tempo sul taccuino dei nerazzurri e anche stasera è seguito da vicino dagli osservatori della ‘Beneamata’.

I friulani sono una bottega storicamente cara e la valutazione di Bijol sfiora i 25 milioni. Il difensore classe ’99 è al momento in cima alla lista dei dirigenti di Viale della Liberazione per rinforzare il pacchetto arretrato, anche se sarà complicato strapparlo all’Udinese a metà campionato. Inter e Juventus inoltre sono interessate a Daniel Maldini, che ha una clausola di 12 milioni di euro e valida a partire dalla prossima estate (il 50% finirebbe al Milan, ex club del figlio d’arte).

Per il ‘Diavolo’ invece, oltre a Lucca, l’osservato speciale è Warren Bondo, con il 21enne centrocampista francese già dalla scorsa stagione finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza milanista.