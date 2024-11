Milan, non solo Frendrup: Moncada osserva sempre in casa Monza | CM.IT

Il centrocampista francese piace ai rossoneri: il punto della situazione in vista del prossimo calciomercato di gennaio

Il Milan sarà sicuramente tra le squadre più attive nella prossima finestra di calciomercato. Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono chiamati a migliorare quei reparti in cui la coperta è davvero corta.

L’idea principale è quella di acquistare soprattutto un centrocampista che possa rafforzare una mediana, che deve fare i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer. L’algerino tornerà a disposizione ad inizio del 2025, ma per vederlo davvero in forma servirà chiaramente del tempo. Ecco perché un colpo in quella zona del campo è obbligatorio, a prescindere dalla partenza o meno dell’ex Empoli. D’altronde oggi Paulo Fonseca ha dimostrato di fidarsi solamente di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Ruben Loftus-Cheek non sta fornendo prestazioni all’altezza e Yunus Musah sta facendo decisamente meglio da esterno. Un centrocampista per dare una mano al francese e all’olandese, appare dunque d’obbligo.

Milan, idea Bondo viva: il punto della situazione

L’idea del Diavolo oggi è quella di puntare su un giocatore proveniente dalla Serie A, così da poter essere inserito più facilmente.

Non è un caso che sul taccuino dei rossoneri ci sia il nome di Morten Frendrup, seguito ormai da più di un anno. Il Genoa, che non naviga in ottime acque potrebbe cederlo per una quindicina di milioni e accettare in cambio anche dei giovani in prestito.

Ma guardando in Serie A, il Diavolo non ha perso di vista Warren Bondo. Come scritto ad agosto, il centrocampista piace ai rossoneri, soprattutto a Geoffrey Moncada, che lo conosce davvero bene. Il classe 2003 sta trovando continuità con Alessandro Nesta, tanto da attirare l’interesse anche di Lazio e Fiorentina. Il Direttore Tecnico del Diavolo sarebbe pronto a portarlo a Milano, ma andrebbe convinto tutto il gruppo di lavoro. A gennaio, a prescindere, però, il suo addio al Monza appare davvero complicato. I brianzoli, infatti, non vorrebbero privarsi di un elemento considerato importante per raggiungere la salvezza. Ma se dovesse arrivare un’offerta davvero irrinunciabile…