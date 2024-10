Tutti pazzi per Belahyane: Milan e Inter sfidano le big d’Europa | CM.IT

Il talento del Verona, Reda Belahyane, è finito nel mirino dei grandi i club. Il futuro del centrocampista è destinato ad essere lontano dal Bentegodi

Chi ama il calcio non può non può non perdere la testa per Reda Belahyane. Per chi segue la Serie A, quello nei confronti del giovane centrocampista del Verona, è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Il giocatore franco-marocchino, una delle ultime grandi pescate di Sean Sogliano, sta, infatti, incantando davvero tutti e gli scout di mezza Europa sono arrivati al Bentegodi per seguirlo da vicino. L’ex Nizza in pochissimo tempo è diventato il padrone del centrocampo dell’Hellas, giocando tutte le sette partite del massimo campionato dal primo minuto.

Il classe 2004 ha davvero tutto per diventare un grande regista: sa dare ordine alla manovra, smistando con abilità tantissimi palloni, ma allo stesso tempo sa contrastare e vincere duelli. Belahyane, nonostante sia solo un ventenne, sembra un calciatore navigato, che non ha davvero paura di rischiare la giocata, andando in dribbling, anche quando è sotto pressione. Il Verona dunque si gode e si coccola Belahyane, convinto del fatto che gli darà una mano a raggiungere la salvezza.

Milan e Inter su Belahyane, ma il centrocampista piace alle big d’Europa

Ma i gialloblu sono ugualmente certi, che il calciatore non resterà molto al Verona. Il classe 2004, che in molti paragonano a Jorginho o Bennacer, piace ormai a mezza Europa.

In Italia il giocatore, come appreso dalla redazione, è seguito dall’Inter, che è a caccia di un vice Calhanoglu, ma anche dal Milan, che ha bisogno di mettere nel motore un nuovo centrocampista, meglio se con le caratteristiche di Belahyane, e che al momento sembra leggermente avanti rispetto ai ‘cugini’. In Serie A, poi, è apprezzato anche dalla Lazio, ma l’ex Nizza piace tantissimo anche all’estero. In Francia c’è il Marsiglia che ci sta pensando; in Inghilterra, invece, sono state Chelsea, Arsenal e Manchester City a muoversi. Il Verona così sogna ad occhi aperti un’altra importante plusvalenza perché il cartellino Belahyane che oggi vale sui 15 milioni di euro è destinato a salire velocemente.