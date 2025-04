Nuovo flop e subito addio: “L’Inter lo ha bocciato da tempo”

La squadra nerazzurra saluta la Coppa Italia dopo il pesantissimo ko nel derby contro il Milan: c’è soprattutto un giocatore sul banco degli imputati

L’Inter crolla contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia e dice addio al sogno ‘Triplete’. Seconda sconfitta consecutiva dopo Bologna e segnali preoccupanti per Simone Inzaghi in vista del rush finale della stagione, dove i nerazzurri si giocano scudetto e Champions League.

Derby ancora fatale per l’Inter, che nella stagione in corso ha collezionato tre ko e due pareggi al cospetto del ‘Diavolo’. Non funziona il turnover operato da Inzaghi, con diverse alternative che hanno fatto rimpiangere i titolarissimi. A deludere – per l’ennesima volta – la prestazione di Mehdi Taremi, ancora una volta impalpabile e mai incisivo. Il tecnico piacentino aveva rilanciato l’ex Porto, che al contrario è stato uno dei peggiori in campo nella stracittadina di San Siro.

Il rendimento dell’iraniano non ha evidentemente convinto e potrebbe portare all’addio dopo una sola stagione in nerazzurro: “Credo che l’Inter abbia bocciato Taremi da tempo, non serviva l’ultimo derby contro il Milan per capirlo“, ha sottolineato Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’.

Calciomercato Inter, da Taremi ad Asllani: “Via in prestito per trovare spazio”

Il giornalista ed esperto di mercato prosegue sul conto di Taremi: “Contro il Bayern Monaco, vederlo non riuscire a rincorrere con grinta e determinazione gli avversari quando è entrato, ha fatto perdere definitivamente la pazienza ai tifosi dell’Inter. Taremi non è riuscito a inserirsi: al Porto era un leader, qui a Milano no”.

Nel mirino dei popolo interista, oltre a Taremi, finisce anche Asllani: “Al momento non è da bocciare, però bisogna capire se gli servirebbe andare a giocare in prestito in una squadra di media classifica per trovare maggiore continuità – spiega Di Marzio – Avrebbe bisogno di giocare con più frequenza per una pagella definitiva, anche perché non è affatto semplice essere l’alternativa di un campione nel ruolo come Calhanoglu“.

Infine, Di Marzio fa il punto sul mercato estivo dell’Inter: “Arriveranno giovani forti, non alla Palacios. Sucic ad esempio è un nazionale e un giocatore già pronto. Arriverà almeno un attaccante forte e un difensore di livello: l’Inter prenderà dei giocatori pronti per entrare subito in squadra”.