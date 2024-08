Milan, non solo Kone: il centrocampista è da Galliani | ESCLUSIVO

Il Milan potrebbe mettere le mani su un nuovo centrocampista. Così si arriva al colpo in mediana: il punto della situazione

Non è ancora finito il calciomercato del Milan. La giornata di ieri è stata quella della presentazione di Youssouf Fofana, che di fatto ha chiuso il cerchio degli acquisti, ma Zlatan Ibrahimovic è pronto a mettere a segno altri colpi.

E’ stato lo stesso svedese a far capire che la possibilità di un nuovo innesto c’è ancora. In conferenza stampa, l’ex attaccante ha così lasciato intendere che un rinforzo potrebbe esserci a centrocampo e il nome cerchiato in rosso continua ad essere quello di Kone del Borussia Monchengladbach, che ha una valutazione sui 20 milioni di euro. Un suo acquisto chiaramente sarebbe possibile se il Diavolo in questi giorni riuscirà a cedere i calciatori in esuberi.

Sul piede di partenza, come più volte scritto, ci sono Yacine Adli, Tommaso Pobega e Pierre Kalulu. Non è un caso se tutti e tre sono stati esclusi da Paulo Fonseca, che ha deciso di non convocarli per la partita contro il Torino. Va chiaramente monitorata con attenzione, fino alla fine, la situazione legata a Ismael Bennacer. Un addio verso l’Arabia Saudita per un’offerta da 40 milioni di euro porterebbe il Milan a mettere a tutti i costi le mani su un nuovo centrocampista.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: il centrocampista è vicino

Non c’è solo Kone sul taccuino del Milan. I centrocampisti che interessano al Diavolo sono diversi ed uno gioca ed è pronto ad esplodere nella vicina Monza. Stiamo parlando di Warren Bondo, ventenne francese che il Diavolo segue da tempo.

Moncada lo ammirò da vicino in occasione di Monza-Lazio, dello scorso maggio. Il nome del classe 2003 – come appreso da Calciomercato.it – è sul taccuino del Milan, che alle giuste condizioni può acquistarlo negli ultimi giorni di mercato. Bondo piaceva tanto anche a Paolo Maldini, prima del suo approdo in Brianza, ma la proposta di Adriano Galliani di inserirlo fin da subito in prima squadra, fu ritenuta migliore. Ora il suo nome torna prepotentemente di moda. Serviranno chiaramente gli incastri giusti. I rapporti tra Monza e Milan, d’altronde, sono più che ottimi e l’inserimento di una pedina di scambio può favorire l’affare. Bondo può essere il nome giusto anche perché a soli 20 anni non andrebbe ad occupare uno slot nella lista degli stranieri in Serie A. Se non dovesse essere acquistato, la crescita del centrocampista verrà comunque seguita con attenzione per il futuro.