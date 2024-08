Il Milan verso Torino, tra formazione e mercato: sono out. Fonseca ha scelto

Le ultime in vista della sfida contro il Torino. Paulo Fonseca è pronto a schiarare il suo primo Milan stasera a San Siro

Sono le ore di Youssouf Fofana. Il centrocampista si appresta ad ultimare le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni, più opzione per il quinto a tre milioni di euro netti a stagione.

Con il francese, il Diavolo ha di fatto completato il suo mercato in entrata. Ora priorità alle cessioni, che potrebbero aprire nuovi scenari più avanti. La testa oggi, però, è al Torino e alla prima partita di campionato. Il centrocampista transalpino, chiaramente, non ci sarà, ma sarà out, come già previsto nei giorni scorsi, anche Emerson Royal, per motivi burocratici.

La sfida contro i granata non sarà certo quella dei nuovi arrivati. E’ stato lo stesso Paulo Fonseca, ieri in conferenza stampa, ad annunciare che Pavlovic partirà dalla panchina. Morata? Stessa sorte dovrebbe toccare allo spagnolo. Anche in questo caso è stato il portoghese a far capire che Luka Jovic è in vantaggio per una maglia da titolare. Chi è arrivato dopo a Milanello, di fatto, ha avuto meno possibilità di convincere Fonseca, ma la panchina di molti è dovuta ad una condizione fisica peggiore rispetto ai compagni. A centrocampo, dunque, spazio a Loftus-Cheek con Ismael Bennacer (fuori Reijnders). In avanti ci saranno il recuperato Pulisic, insieme chiaramente a Rafa Leao. Nel ballottaggio tra Chukwueze e Saelemaekers è il nigeriano ad essere in vantaggio, ma non sono esclusi cambiamenti. Dietro, invece, spazio a Theo Hernandez, Davide Calabria, Tomori e uno tra Thiaw (favorito) e Gabbia. In porta, chiaramente, Mike Maignan.

Calciomercato Milan, tre in uscita: Fonseca detta la linea

Ieri Fonseca in conferenza è stato chiaro. Ha detto che i calciatori che rischiano di trovare poco spazio sono stati avverti e le scelte che verranno fatte per la sfida contro il Torino saranno chiaramente un segnale evidente.

Così Pierre Kalulu, destinato a dire addio, in questa sessione di mercato, con la Juve che lo sto aspettando, non ci sarà. Vanno verso l’esclusione anche Yacine Adli e Tommaso Pobega. I due francesi sono i principali indiziati ad essere tagliati dalla lista stranieri. L’italiano non è certamente un ‘peso’, ma rischia di trovare davvero poco spazio. Ecco perché ritorna di moda l’ipotesi Genoa, ma attenzione anche al Torino o all’Udinese.