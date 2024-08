Il Milan cala il poker: Fofana sbarca in città | VIDEO CM.IT

Inizia l’avventura al Milan di Youssouf Fofana. Il centrocampista è sbarcato in città ed è pronto a mettere nero su bianco sul contratto

Il Milan cala il poker. Paulo Fonseca è pronto ad abbracciare il suo quarto innesto di questa lunga e calda estate. Dopo una lunga trattativa, il Diavolo è infatti riuscito a mettere le mani sul suo obiettivo primario a centrocampo, Youssouf Fofana.

L’affare è andato in porto nella giornata di ieri: mercoledì il Milan aveva deciso di rilanciare, mettendo sul piatto un’offerta da venti milioni di euro più bonus (possono arrivare fino a cinque) e giovedì è di fatto arrivata la fumata bianca. Così si è messa in moto la macchina organizzativa del Diavolo, con lo sbarco in città di Fofana, avvenuto proprio in questi istanti.

Milan, Fofana in città: domani visite mediche

Il centrocampista francese, atterrato intorno alle ore 20.00 a Linate Prime, passerà la notte in un noto hotel milanese e domani, di buon mattina, svolgerà le visite mediche, che lo porteranno alla firma sul contratto.

L’ormai ex Monaco si legherà così al Milan per quattro stagioni, con opzione per la quinta e andrà a guadagnare circa tre milioni di euro netti all’anno. Sempre nella giornata di sabato, Fofana è atteso a San Siro, per assistere al match contro il Torino. Dopo Alvaro Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, il Milan accoglie così il quarto colpo, che va a rafforzare un reparto che da tempo aveva bisogno di un giocatore con le caratteristiche del francese. Ora tutte le lacune appaiono colmate, con il Diavolo, che di fatto, è riuscito a mettere a segno tutti i colpi che aveva programmato. Adesso spazio alle uscite.