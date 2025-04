Inter sul velluto, un regalo dopo l’altro: la mossa di Inzaghi che non si è vista in TV

L’ultima ‘firma’ ha letteralmente acceso il match, portando in dote l’immediata presa di posizione. Non si torna più indietro

Grazie ad un approccio importante e ad una gestione ottimale della sfida, l’Inter è stata subito in grado di mettere in discesa il match contro il Cagliari. Ad aprire le danze è stato infatti il sigillo di Arnautovic che con caparbietà si è incuneato nell’area di rigore rossoblu battendo Caprile con un preciso fendente mancino che si è depositata sotto la traversa.

Per l’attaccante austriaco è il quarto gol nelle ultime 5 gare ufficiali in cui è sceso il campo. Un ruolino di marcia clamorosamente impattante che, se si esclude il passaggio a vuoto contro lo Young Boys, avrebbe dell’incredibile se paragonato allo scialbo inizio di stagione. Sempre più a suo agio nello scacchiere di Inzaghi, Arnautovic si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista nei tanti impegni che vedono l’Inter giocarsi il finale di stagione in campionato, Coppa Italia e Champions League. Ad impreziosire ancor di più una prestazione di per sé maiuscola, un ispiratissimo Arnautovic ha servito Lautaro Martinez un ‘cioccolatino’ in verticale, che l’attaccante argentino è stato bravo a depositare in rete con un morbido scavetto per il momentaneo 2-0.

Inter-Cagliari, Arnautovic on fire: tifosi scatenati

Ancor prima che Lautaro superasse Caprile, ormai sicuro dell’esito dell’azione, Inzaghi ha abbracciato in maniera plateale Arnautovic che, nel prosieguo dell’azione, era finito proprio dalle parti del tecnico piacentino. Un gesto istintivo che testimonia il grande feeling dell’allenatore nerazzurro con tutti i suoi attaccanti. Dopo aver spronato Lautaro Martinez, che aveva sciupato una ghiotta occasione ad inizio match, Inzaghi ha infatti pungolato in tempi e in modi diversi Arnautovic che, forse non a caso, ha poi ‘preso per mano’ la squadra per la felicità dei suoi tifosi:

Anno prossimo terrei arnautovic.correa nooooo. — Marilena Vecchiarell (@MVecchiarell) April 12, 2025

Mamma mia arnautovic — ester (@estt_tete) April 12, 2025

Mi piace questa grinta di Arnautovic 🖤💙 — Giorgia Venturi (@GiorgiaVenturi8) April 12, 2025

Non pensavo di poterlo mai ripetere, bravissimo Arnautovic, gran gol. 👏🏼 — 𝐒𝐢𝐫 (@Gianluca_Sir) April 12, 2025

Arnautovic come quinto attaccante.

Obbligo scudetto ricordiamolo. — Davide (@_Davideeee_) April 12, 2025

Arnautovic

SEMPRE CREDUTO IN LUI — Marino Covelli ⭐️⭐️ (@cuchu09776830) April 12, 2025

Arnautovic uno dei migliori del 2025 dell’Inter. Ci mette tanta cattiveria agonistica e voglia di fare — Vittorio Esposito Montefusco (@bittisgod999) April 12, 2025

#Arnautovic ha segnato in tutte le gare da titolare escluso lo #YoungBoys: una rete ogni 91 minuti. Secondo assist consecutivo (e mezzo) per #CarlosAugusto#SerieA #InterCagliari #Inte — Marco Corradi (@corradone91) April 12, 2025

Pur partendo dalla panchina, tra i più attivi va segnalato sicuramente Marcus Thuram che ha festeggiato con enfasi sia il primo gol di Arnautovic che (soprattutto) il sigillo di Lautaro Martinez. La staffetta nel reparto offensivo – insomma- funziona nel migliore dei modi per Inzaghi per i quali le notizie positive non sembrano essere finite.