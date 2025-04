DIRETTA Serie A, Inter-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Secondo appuntamento del sabato, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, dopo la sfida tra Venezia e Monza

Torna in campo l’Inter capolista e campione d’Italia in carica e, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Cagliari di Davide Nicola, impegnato nella lotta per non retrocedere.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questa sfida col morale alle stelle dopo la vittoria nell’andata dei quarti di finale della Champions League sul campo del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Nell’ultimo di campionato, invece, i nerazzurri hanno pareggiato per 2-2 sul campo del Parma del grande ex Cristian Chivu. Di contro, rossoblu dell’allenatore Davide Nicola si presentano a questo appuntamento dopo l’importante pareggio a reti bianche ottenuto sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come l’Empoli di Roberto D’Aversa. Il terzultimo posto, occupato proprio dai toscani, adesso è distante sei lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Martinez. All. S. Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Palomino; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Piccoli, Coman. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan* 51; Udinese* e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia* 24; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Marco Di Bello (Sezione Brindisi)

PROSSIME PARTITE

Bologna-Inter, 20 aprile ore 18

Cagliari-Fiorentina, 21 aprile ore 15