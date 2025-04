“Offerta con tanti soldi per Yildiz”: la Juve è sotto assedio

I bianconeri sotto assedio. Il club rischia di perdere uno dei suoi gioielli più luminosi. L’attacco può davvero essere rivoluzionato

Sarà un’estate calda per la Juventus. I bianconeri saranno chiamati a giocare il Mondiale per Club senza diversi calciatori, che fanno parte della rosa attuale.

Molti dei giocatori, come Kolo Muani, arrivati in prestito, infatti, faranno le valigie. Il mese di giugno può così essere più intenso del previsto tra entrate ed uscite. I bianconeri potrebbero davvero dover fare i conti con una vera e propria rivoluzione in attacco.

Non è un segreto ormai, che per Conceicao non ci sono più certezze. Il suo riscatto appariva fatto fino a poco tempo fa, ora è tutto bloccato e un suo ritorno in Portogallo non è da escludere. C’è, inoltre, da considerare la posizione più che precaria di Dusan Vlahovic. Il serbo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Un contratto che non verrà rinnovato e che lo porterà a guadagnare, la prossima stagione, ben 12 milioni di euro netti. Troppi per il club di Torino, che è così pronto a privarsi dell’ex Fiorentina anche per una cifra non elevatissima, tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Juventus, Yildiz a rischio: c’è la super offerta

Servirà, dunque, un bomber nuovo dal quale ripartire. Ma come detto, il calciomercato in uscita potrebbe fare i conti con diverse sorpresa, una potrebbe risultare alquanto spiacevole ai tifosi bianconeri

E’ Momblano, ai microfoni di Juventibus, a lanciare l’allarme: “Ho la squadra che ha fatto un’offerta secca a Yildiz chiedendo la sua disponibilità – afferma il collega esperto del mondo bianconero -. Ha rotto gli indugi andando dritta sul calciatore: se ha la sua volontà, va dalla Juve con tanti soldi. Sto parlando dell’Arsenal che ha individuato in Yildiz un possibile rinforzo in vista della prossima stagione”.