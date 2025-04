Derby Lazio-Roma, probabili formazioni: Baroni, dubbi in difesa. Chance Dele-Bashiru e Pellegrini

Meno uno al derby della capitale, l’attesissimo scontro diretto per la Champions: le possibili scelte di Baroni e Ranieri

È la vigilia del derby della capitale, lo scontro diretto tra Lazio e Roma che vale una stagione e non solo la possibile supremazia cittadina. In questa 32esima giornata è questo il match clou, in programma domani sera alle 20.45 in un Olimpico gremito e con le coreografie già pronte. Baroni contro Ranieri atto secondo, dopo la vittoria giallorossa all’andata per 2-0: i gol di Pellegrini e Saelemaekers hanno avviato la rimonta della Roma che era a -15. Ora i punti di distacco sono solamente 2. E la vittoria, oltre a valere il possibile allungo o il sorpasso, è pesantissima nella corsa Champions considerando anche lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna.

Nelle conferenze della vigilia dei due allenatori bocche cucite sulle scelte di formazione, ad eccezione dell’annuncio dell’impiego di Castellanos già fatto da Baroni a Bodo. Per il resto i dubbi sono tanti, dai difensori al trequartista. Mandas sarà confermato in porta dopo la grande prestazione in Norvegia, anche se non è al meglio per dei problemi al costato e resta in preallarme Provedel. Marusic e Hysaj si candidano per una maglia anche vista l’assenza di Tavares. Dovranno fronteggiare e contenere due dei giocatori più pericolosi della Roma, Angelino e Saelemaekers. Al centro è tutto in ballo con Gigot che ha più di qualche possibilità di prendere il posto di Gila, ad ora titolare in coppia con Romagnoli. Lazzari e Pellegrini pronti invece a entrare a gara in corso, anche se il numero 3 insidia Hysaj. A centrocampo rientra Guendouzi dalla squalifica scontata a Bergamo, ricomporrà la coppia con Rovella (che era out col Bodo). Detto di Castellanos, Isaksen e Zaccagni hanno già il posto e la posizione centrale se la giocano Dele-Bashiru e Dia. Il nigeriano è stato protagonista nelle prove tra i titolari, parte avanti.

Per la Roma invece il solito Svilar in porta, Celik è in vantaggio su Hummels contro una squadra che non dà punti di riferimento neanche con la punta. Mancini e Ndicka completeranno la linea difensiva. Saelemaekers e Angelino saranno i due esterni con Paredes e Koné a comporre la cerniera di centrocampo. Sulla trequarti i dubbi principali con Soulé e Pellegrini in pole dietro a Dovbyk. Non è escluso neanche che Cristante, tornato a buoni livelli, aumenti la sostanza in mediana al posto di uno dei due trequartisti. Ma è un’ipotesi ad ora meno accreditata. Out Dybala e Saud.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.