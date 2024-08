Ecco Fofana, trattativa al traguardo: il Milan piazza il quarto colpo | CM.IT

Il Milan piazza il quarto colpo. Sarà Youssouf Fofana il prossimo rinforzo del Diavolo: ormai è davvero tutto fatto

Dalle parole ai fatti. Come raccontato nella giornata di ieri, Il Milan ha deciso di premere il piede sull’acceleratore per Youssouf Fofana, mettendo sul piatto una nuova offerta.

Il Diavolo ha così offerto venti milioni di euro più bonus (possono arrivare a cinque), accontentando di fatto il Monaco. La trattativa vede così il traguardo finale, con la macchina organizzativa del club rossonero pronta ad attivarsi per far svolgere le visite mediche al calciatore, prima delle firme sui contratti. Il club del Principato ha aperto definitivamente al Diavolo, che è così pronto a mettere a segno il quarto colpo di questa calda estate. Può esultare Paulo Fonseca e tutti i tifosi che volevano Fofana per completare lo scacchiere rossonero. Può esultare anche il francese che ha sempre dato priorità al Milan, accettando di firmare un contratto pluriennale, di almeno quattro anni, a circa tre milioni euro netti a stagione.