Milan, dalle parole ai fatti: rilancio per Fofana | CM.IT

Il Milan vuole chiudere per Youssouf Fofana. Il centrocampista è l’ultimo obiettivo di mercato che il Diavolo vuole mettere a segno

Il Milan è uscito allo scoperto. Il club rossonero nella serata di ieri, attraverso le parole di Paulo Fonseca, rilasciate in conferenza stampa, ha confermato la volontà di provare ad acquistare Youssouf Fofana.

Era, in realtà, un po’ il segreto di Pulcinella, ma le dichiarazioni del tecnico portoghese hanno certamente spazzato via ogni dubbio. Il Diavolo è concentrato sul francese ed è intenzionato a prenderlo prima della chiusura del calciomercato. Come vi abbiamo raccontato, Fofana – nonostante i tanti profili monitorati dal Diavolo – è sempre stato la prima scelta.

Calciomercato Milan, pressing su Fofana: nuova offerta

In queste ore così, il Milan – come confermato a Calciomercato.it – ha spinto il piede sull’acceleratore, presentando una nuova offerta al Monaco, da venti milioni di euro più bonus.

Un’offerta che il Diavolo spera possa accontentare il club del Principato, che in realtà ne vorrebbe almeno 25 milioni. A breve, dunque, capiremo se i francesi decideranno di continuare a far muro o se daranno il via libera al centrocampista. Tirar troppo la corda potrebbe essere controproducente, vista la ferma volontà di Fofana, che ha un accordo con gli italiani a circa 3 milioni di euro netti a stagione, di vestire il rossonero.

Il contratto del transalpino, lo ricordiamo, scadrà fra meno di un anno. Il rischio è davvero quello di vederlo partire a zero. L’ultima offerta del Milan potrebbe, dunque, essere quella giusta. Senza la fumata bianca, il Diavolo virerebbe su altri obiettivi, ma Fofana e il club rossonero non sono mai stati così vicini come adesso. Fonseca e tutto il mondo milanista incrociano le dita: il quarto colpo può presto diventare realtà.