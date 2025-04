Bologna-Juventus, emergenza infortuni: altra assenza prima del big match

In vista di Bologna-Juventus, diversi problemi a livello di infortuni: altri giocatore che salterà la fondamentale partita

In Serie A, tengono banco, tra i motivi di interesse, non solo la corsa scudetto punto a punto tra Inter e Napoli, ma anche le lotte per gli altri traguardi di classifica, dalla corsa per l’Europa a quella per la salvezza. In particolare, si sta infiammando sempre di più la corsa Champions.

Una lotta senza quartiere che coinvolge diverse squadre e che probabilmente sarà apertissima fino alla fine. Avendo uno snodo cruciale, nel weekend della prossima settimana, con Bologna-Juventus, match che potrebbe indirizzare il finale di campionato. I rossoblù sono passati nuovamente davanti ai bianconeri, dopo la vittoria con l’Inter e dopo che i bianconeri, tre giorni dopo, hanno perso a sorpresa con il Parma. Ecco perché si tratta di uno scontro diretto vitale e da non fallire, per nessuna delle due squadre.

Una gara che però potrebbe essere condizionata dallo stato di forma in cui i rispettivi allenatori avranno a disposizione i propri giocatori. La Juventus sa già di aver perso Vlahovic e non avrà a disposizione Gatti, mentre si può provare a recuperare Koopmeiners. Ma c’è un altro giocatore che sarà costretto, con ogni probabilità, a saltare la sfida.

Bologna-Juventus, tegola per Italiano: Holm non ce la fa

La tegola, in questo caso, riguarda il Bologna di Vincenzo Italiano, che perde Emil Holm. Impietoso infatti il comunicato emesso dal club rossoblù sulle condizioni dell’esterno svedese.

La nota ufficiale del club felsineo parla di una lesione di basso grado al soleo sinistro, con tempi di recupero stimati in 2-3 settimane circa. Impossibile dunque recuperarlo per il rendez-vous del ‘Dall’Ara’ del 4 maggio, Italiano dovrà studiare altre mosse in quella zona di campo per la sfida ai bianconeri, che sarà fondamentale, come detto, per la corsa al piazzamento finale in campionato.