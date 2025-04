Tegola per Tudor e la Juventus, salta il Monza e non solo: è UFFICIALE

Uscito anzitempo dalla sfida di ieri contro il Parma, persa per 1-0 grazie al gol di Pellegrino, il bianconero si è sottoposto agli esami del caso

Non solo la sconfitta, molto pesante ai fini della classifica, contro i ducali di Cristian Chivu, ma anche un infortunio che terrà lontano dai campi per qualche tempo il titolarissimo di Igor Tudor.

Da quando è arrivato alla Juventus, l’allenatore croato ha, infatti, schierato sempre dal primo minuto Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ancora a secco sotto la nuova guida tecnica, anche ieri contro i gialloblu è partito dall’inizio, ma non è rientrato in campo nella ripresa. Prestazione sicuramente sottotono la sua, ma anche un problema fisico che lo ha costretto a fermarsi a metà partita. E oggi, dopo gli esami svolti al ‘J Medical’, è arrivata la sentenza.

“Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, presso il J|medical, a esami diagnostici che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente”, il comunicato ufficiale della società piemontese. Adesso non resta che capire i tempi di recupero: sicuramente salterà la prossima partita, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, contro il fanalino di coda Monza di Alessandro Nesta. Ma non è tutto.

Juventus, infortunio Vlahovic: ecco quali partite salterà

Per questo tipo di problemi muscolari, solitamente i tempi di recupero si aggirano sui 7/10 giorni. Facendo, quindi, un rapido calcolo, appare difficile pensare ad un recupero in vista del decisivo match contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma il 4 maggio prossimo alle ore 20.45 allo stadio ‘Renato Dall’Ara’, un vero e proprio spareggio per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Dunque, una brutta tegola per Tudor che adesso dovrà trovare la soluzione migliore per l’attacco della Juve nelle prossime, almeno, due partite di campionato. Le condizioni di Vlahovic verrà, comunque, monitorate nei prossimi giorni.