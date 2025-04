Flop Juve, sostituzione immediata: “Tudor non ci ha capito niente”

Le scelte di Tudor fanno discutere, la Juve cambia volto dopo un brutto primo tempo a Parma: sostituzione inevitabile, social scatenati

La Juve deve vincere a Parma, per alimentare le proprie speranze di quarto posto e quindi di qualificazione alla prossima Champions League, ma per i bianconeri la gara del ‘Tardini’ si sta rivelando molto più difficile del previsto.

La squadra di Tudor ha provato a fare la partita dai primi minuti, ma, nonostante un discreto approccio, non è riuscita a sfondare. Nel prosieguo della prima frazione la manovra si è fatta molto più farraginosa, poche le occasioni per andare a segno. E poco prima dell’intervallo, la beffa con il gol di Pellegrino, che ha mandato avanti i gialloblù, obbligando la Vecchia Signora a un secondo tempo tutto di rincorsa.

Diversi giocatori davvero sottotono nella Juve, in particolare Vlahovic, autore di una prestazione molto deludente e che è stata stigmatizzata, sui social, dai commenti inferociti dei tifosi. Su ‘X’, un vero e proprio tiro al bersaglio per il serbo. Ecco alcuni dei commenti più impietosi: “Cambiaso e Vlahovic stanno giocando per il Parma”, “E’ il peggiore attaccante della storia, inutile e dannoso”, “Ma Tudor che diceva che è l’attaccante più forte sapeva di cosa stava parlando?“, “L’anno prossimo se non cambia registro lo vediamo a fare il manichino ai grandi magazzini”, “Involuzione inspiegabile, nemmeno Bendtner era così disastroso“.

All’intervallo, Tudor ha optato per la sostituzione con Francisco Conceicao, cambio dovuto anche a un problema fisico alla coscia per Vlahovic. Situazione da valutare nei prossimi giorni, per capire l’entità dell’infortunio e dunque la durata dello stop.