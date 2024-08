Fonseca annuncia Fofana: “Lo sappiamo tutti. Ecco la mia idea su Jovic e Saelemaekers”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine di Milan-Monza, match del Trofeo Berlusconi

Il Milan vince la sua ultima amichevole prima dell’inizio della stagione. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto 3 a 1 il Monza, nel Trofeo Berlusconi, grazie ai gol di Saelemaekers, Jovic e Reijnders.

Il tecnico portoghese, intervenendo in conferenza stampa, ha analizzato il match, facendo poi il punto sul mercato: “Giocare qui la prima partita e vincere con i nostri tifosi è stato molto positivo – afferma subito il mister -. Abbiamo tanto da lavorare ancora, ma iniziamo a vedere le idee del nostro gioco. Siamo una squadra che vuole dominare, però bisogna lavorare molto”.

Fonseca, come detto, ha poi parlato di calciomercato. Dopo Emerson Royal, Pavlovic e Morata, il mister si aspetta un altro colpo e le sue parole sono davvero chiare: “Il mediano? E’ Fofana, tutti lo sappiamo – annuncia il mister -, manca solo un giocatore, poi gli altri che volevamo sono qui”.

Calciomercato Milan, Fonseca blinda Saelemaekers e Jovic

Il mister poi ha confermato di voler puntare su Saelemaekers e Jovic: “Luka non lo conoscevo bene e mi ha sorpreso. E’ un giocatore che sarĂ importante per la squadra. Alexis mi piace molto e piace a tutti gli allenatori. Cessioni? Ora abbiamo diversi giocatori e qualcuno deve andar via, Kalulu è una situazione che stiamo valutando”.

Ultima battuta su Liberali, che ha giocato solo pochi minuti, ma ha avuto comunque la possibilitĂ di mettersi in mostra: “Tutti i giovani che abbiamo, fanno parte della prima squadra – afferma Fonseca, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Lavoriamo insieme al Milan Futuro. Il problema adesso è che abbiamo tanti giocatori e può non esserci spazio per elementi come lui. E’ giusto farlo giocare quando c’è la possibilitĂ , in alternativa c’è il Milan Futuro. Posso dire che giocatori come Liberali hanno qualitĂ e bisogna fare attenzione alla loro crescita”.