Dal blitz in Italia al prezzo di Danilo: la gerarchia del Milan non cambia | CM.IT

Dopo l’arrivo di Emerson Royal, il Milan spera di completare la rosa il prima possibile con un centrocampista e un centravanti

Nella giornata delle visite mediche di Emerson Royal, in casa Milan si sta parlando molto di un altro brasiliano che potrebbe risolvere molti problemi a Paulo Fonseca a centrocampo: Danilo. Per caratteristiche tecnico-tattiche, il 23enne di Salvador rappresenta senza dubbio una delle alternative più valide a Youssouf Fofana. Forte di un accordo col calciatore blindato ormai da settimane, il club rossonero continua a considerarlo come la prima scelta assoluta, nonostante non sia ancora arrivato l’accordo con il Monaco.

L’intransigenza sin qui manifestata dalla società monegasca ha tuttavia indotto i dirigenti rossoneri ad esplorare anche altri sentieri, come testimoniano i recenti contatti per Johnny Cardoso, valutato inizialmente 25 milioni dal Betis e per Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, ritenuto tuttavia un po’ più offensivo rispetto a Fofana. Sono invece più recenti le voci riguardanti Danilo.

Calciomercato Milan, Danilo piace ma costa tanto

Agevolati anche dalla presenza del suo agente in Italia per provare a chiudere il passaggio di David Neres al Napoli, i contatti per l’ex giocatore del Palmeiras hanno trovato conferme nelle informazioni raccolte da Calciomercato.it. Il centrocampista mancino piace realmente agli uomini mercato del Milan, ma il Nottingham Forest ha fatto una valutazione iniziale di 25-30 milioni di euro.

Molto abile sia in fase di interdizione che in fase di costruzione, Danilo in Inghilterra ha migliorato anche le sue capacità realizzative, mettendo a segno sei gol in una stagione e mezza in Premier League. Un biglietto da visita importante, non c’è dubbio, ma non tanto da convincere il Milan a oltrepassare il limite dei 20-25 milioni bonus inclusi fissato per l’arrivo del nuovo centrocampista. Almeno per ora.