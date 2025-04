Bufera Milan, pazienza finita: l’hanno già ‘mandato via’

Il verdetto non è tardato ad arrivare: non si sta parlando d’altro in casa rossonera. La presa di posizione è netta e decisa

Continua il momento no del Milan. Prima l’autogol di Thiaw, poi il raddoppio immediato di Kean: la ‘Viola’ sta letteralmente passeggiando sulle criticità fatte emergere dai rossoneri, abulici ed incostanti prima del sigillo di Tammy Abraham. A causa di quelle amnesie che ne stanno caratterizzando il percorso stagionale, la compagine di Conceicao si sta dimostrando succube della Fiorentina sia sul piano del gioco che su quello delle due. Il momentaneo 1-2 è uno specchio piuttosto fedele del divario motivazionale e tecnico fatto emergere nel primo quarto di gara.

Come prevedibile, non sono pochi i calciatori del Milan a finire sotto la lente di ingrandimento. Del resto, il gol del vantaggio dei gigliati è figlio di un errore clamoroso in fase di disimpegno da parte di Musah che ha regalato un pallone poi sapientemente ‘confezionato’ da Gudmundsson. Il jolly americano, fischiato in più di una circostanza dal suo pubblico, non sta riuscendo a gettarsi alle spalle critiche e polemiche. Anche i social, di fatto, sono immediatamente diventati cassa di risonanza di un certo malcontento del pubblico rossonero, piuttosto indispettito dagli errori di Musah.

Milan-Fiorentina, Musah criticato: ecco cosa è successo

Poco propositivo dalla cintola in su, assolutamente disastroso in fase di non possesso. Schierato nuovamente da Conceicao dal primo minuto, Musah non ha ripagatoo la fiducia che il tecnico portoghese è tornato a ribadirgli con i fatti, prima di sostituirlo al 25′. Dal canto loro, i tifosi del Milan ne chiedono ormai la cessione senza soluzione di continuità. Passiamo in rassegna alcuni commenti piuttosto emblematici:

Musah non si può vedere, poi ci sono tutti gli altri da mandare via, nell’ordine Tomori, Twiao, Magnan, Leao, Abraham, Fofana, Chuko insieme al primo — daniele maccionj (@maccionj) April 5, 2025

Musah non deve vedere più il campo

Non ci sono più scuse — F (@tatarusanismo) April 5, 2025

Quando capiranno che #musah non deve più vedere il campo???!!! @tcarapezza — Antonio (@antoman100) April 5, 2025

Levate musah dal campo vi scongiuro non ce la faccio più — Luca ❤️🖤 (@Luca_Scaro) April 5, 2025

Musah torna in campo e ci mette appena 6 minuti a fare danni #MilanFiorentina — Ila 🌶️🦥 (@ilariainstabile) April 5, 2025

musah una sciagura — M (@quellaconlam) April 5, 2025

Musah ragazzi. Ma perché lo fa sempre giocare? Sono allibito — CAV (@IlCavMilanista) April 5, 2025

Da Conceicao a San Siro passando per i social: bocciatura totale per Musah che sarà chiamato a dare una sterzata alle sue prove. Rimanendo sulla partita, Musah – dopo essere stato sostituito al 25′ – era corso direttamente negli spogliatoi prima di ‘riemergere’ e accomodarsi in panchina, chiedendo scusa a Conceicao per quanto successo.