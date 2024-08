Kalulu-Juve: attesa infinita, ma il Milan ha già scelto. Ecco gli scenari

Pierre Kalulu anche oggi è stato regolarmente a Milanello. Il difensore non ha ancora deciso se accettare la Juve, nonostante tutti gli accordi

Fino a questo momento non è arrivato il via libera da parte di Pierre Kalulu. Gli accordi economici tra Milan e Juventus ci sono, così come quello tra il giocatore e il club bianconero, ma la fumata bianca non c’è ancora stata.

Il francese sta riflettendo per capire quale sia la scelta migliore. Nelle ultime ore così ha avuto dei colloqui sia con Thiago Motta che Paulo Fonseca, che non gli hanno però ancora schiarito le idee del tutto. Kalulu anche oggi si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e lasciando Milanello – come raccontano le immagini di Calciomercato.it – è apparso sereno e disponibile con i tifosi. Tifosi che gli hanno chiesto di rimanere, ma senza ricevere risposta.

🔴⚫️ #Milan – #Kalulu disponibile e sereno lascia Milanello. Foto e autografi con i tifosi che gli chiedono di non andare alla #Juve @calciomercatoit pic.twitter.com/wwP0z8WyXs

— Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 16, 2024

Milan, Kalulu in uscita: al Diavolo non c’è spazio

Kalulu, come scritto, rischia ugualmente di essere ‘tagliato’ insieme a Yacine Adli, visto che con gli acquisti di Emerson Royal e Fofana la lista degli stranieri è già piena.

Ad oggi son in due in più, considerando inoltre le esclusioni certe di Ballo-Toure, destinato a tornare in Francia, al Saint’Etienne, e Divock Origi. Nei prossimi giorni capiremo se si ci saranno altre ipotesi di cessione che torneranno a scaldarsi (attenzione sempre a Ismael Bennacer e Malick Thiaw), ma al momento i principali indiziati a dire addio al Diavolo restano i due francesi. Per Adli si fa sempre più avanti la pista Inglese con il Brentford interessato, senza escludere quelle che lo porterebbero in Arabia o in Qatar. Per quanto riguarda Kalulu, invece, da Bergamo giunge voce di un interessamento da parte dell’Atalanta. I bergamaschi sono così in attesa di capire la scelta del difensore in merito alla Juventus. Se tutto dovesse saltare, non sarebbe da escludere nemmeno la pista straniera.