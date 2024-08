Kalulu alla Juventus: accordo e trattativa al traguardo | CM.IT

Affare ormai alle battute finali: Pierre Kalulu è prossimo a lasciare il Milan per trasferirsi alla Juventus

Pierre Kalulu alla Juventus è sempre più realtà. Nella giornata di ieri c’è stato l’affondo decisivo che ha di fatto portato ad un’intesa tra il club bianconero e il Milan, almeno sulle cifre.

La valutazione fatta è stata di 20 milioni di euro, tra prestito di 3/3,5 di euro e riscatto a 14 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% su una eventuale rivendita. Un’offerta che nel complesso ha soddisfatto il Diavolo, che in difesa ha grande abbondanza dopo gli arrivi di Pavlovic ed Emerson Royal. C’è solo da capire quali saranno le condizioni finali che porteranno il diritto a diventare obbligo, ma il Milan ha dato subito massima disponibilità ad accontentare la volontà del francese, poco convinto di potersi imporre agli ordini di Fonseca.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza, poi, hanno confermato la volontà del Diavolo di soddisfare le richieste di Kalulu, che ha iniziato la giornata in hotel, con il resto della squadra, che si trova in ritiro in vista della sfida contro il Monza. Difficile immaginare il francese stasera a San Siro. Si attende per queste ore, infatti, il via libera definitivo. Per Kalulu, ormai, l’avventura in rossonero volge al termine.