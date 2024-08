Milan, Emerson Royal: “Sono un leader”, Ibra: “Il punto su Kalulu. Ecco il 4° colpo”

Le dichiarazioni di Emerson Royal e Ibrahimovic in conferenza stampa. Il difensore si presenta, rispondendo alle domande dei giornalisti, con lo svedese al suo fianco

Giornata di presentazione a Casa Milan. Il club rossonero ha messo a segno il suo terzo colpo, acquistando dal Tottenham, Emerson Royal. Una trattativa durata diversi mesi andata in porto grazie alla ferma volontà del terzino di vestire la maglia del Diavolo.

L’ex Spurs – intervenuto in conferenza stampa – si è detto pronto a dare una mano importante al Milan: “Ho parlato tanto con il Milan e ho sempre pensato che il Diavolo fosse la scelta migliore – esordisce Emerson Royal -. Il Milan ha sempre creduto in me. In tutte le squadre in cui sono stato sono stato sempre un leader. Parlo tanto con i compagni di squadra. Vorrei ringraziare Ibra e tutte le persone coinvolte nella trattativa. Farò il meglio per aiutare il Milan per farlo stare dove deve stare. Non ho ancora parlato con Fonseca, ma posso dirvi che il Milan prende un giocatore in una fase in cui sono molto preparato. Sono pronto e motivato”.

Emerson Royal parla poi del suo ruolo – “Ho fatto sia il terzino destro che quello sinistro. Sono comunque disposto a giocare ovunque il mister abbia voglia di impiegarmi. Voglio aiutare il Milan. Il campionato italiano è diverso, è un po’ più statico. Penso di non avere problemi ad adattarmi, ho voglia di crescere e migliorare. Sono al 100% convinto di voler migliorare. Ho sempre fatto bene sia attaccando che difendendo, ma bisogna trovare l’equilibrio durante la partita. Io ho le due caratteristiche e cercherò di fare il meglio”.

Intesa possibile sulla destra con Chukwueze e Pulisic – “Il Milan ha un team incredibile, con ottimi giocatori. Ho parlato con Leao e Morata, sono giocatori che possono aiutarmi, ma voglio aiutare e fare amicizia anch’io con tutti i compagni.”

Milan, Ibrahimovic fa il punto sul mercato: da Kalulu al nuovo acquisto

C’è anche Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa. Lo svedese ha dato il benvenuto ad Emerson Royal prima di fare il punto sul mercato: “Voglio dare il benvenuto ad Emerson che seguiamo da tanto. Portiamo al Milan un giocatore che gioca molto offensivo e difensivo. Con lui diventiamo ancora più forti. Lui era uno dei nostri obiettivi di inizio mercato. Finalmente è qui. Questo è il giorno 5 dei 7 che Dio ha creato”.

Poi Ibrahimovic parla del possibile addio di Pierre Kalulu e del nuovo acquisto: “Gerry vuole che si spenda di più, io dico no perché spendiamo quello che serve. Kalulu? Dobbiamo vedere cosa sia il meglio per lui per vedere quanto spazio possa avere. Ma bisogna capire cosa sia il meglio per il club. Altri due nuovi acquisti? Non abbiamo fretta, abbiamo tutto sotto controllo”.

Nuovo colpo in arrivo – “Il sesto giorno legato al centrocampista? Può essere sì – afferma Ibra, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -, vogliamo costruire una squadra più compatta possibile””