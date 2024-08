Kalulu alla Juve: la trattativa si scalda | CM.IT

Le ultime sul possibile colpo della Juve dal MilanÂ

Pierre Kalulu alla Juve. Un affare nato nelle scorse ore che può andare in porto davvero in tempi brevi.Â

Giuntoli ha, infatti, scelto il francese per rafforzare il pacchetto difensivo dopo che sono sfumati sia Calafiori che Todibo e ha così bussato alla porta del Milan mettendo sul piatto un’offerta di poco superiore ai 20 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto. Un’offerta che non soddisfa totalmente il Diavolo che vorrebbe maggiori garanzie. Ci sono però i margini per trovare un accordo, con il club rossonero pronto a mettere a bilancio una plusvalenza davvero significativa. Dal mondo bianconero filtra ottimismo verso una chiusura a stretto giro, proprio in prestito con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo a determinate condizioni. Sembra dunque essere proprio questo l’ultimo ostacolo prima della fumata bianca.

Il calciatore, che rischia di trovare sempre meno spazio in rossonero, dopo gli arrivi di Pavlovic ed Emerson Royal, è in attesa di sviluppi, ma ha già dato il via libera ad un approdo in bianconero. La voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista è tanta e Torino con Thiago Motta, che ha detto sì al suo acquisto, può essere davvero il posto giusto per rilanciarsi.