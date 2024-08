Kalulu fa aspettare la Juve, ma al Milan rischia il ‘taglio’: il punto della situazione

Le ultime sul futuro di Pierre Kalulu. Milan e Juve hanno l’accordo, ma il francese fa aspettare i bianconeri: il punto della situazione

Un’attesa infinita. Un’attesa che sta facendo spazientire la Juventus, che pensava di poter avere a disposizione Pierre Kalulu già per la partita contro il Como. Un pensiero, che in realtà , accomunava un po’ tutti, anche lo stesso Milan. Il francese, però, non ha ancora svuota l’armadietto di Milanello.

E dire che tutto è apparecchiato da giorni, il club bianconero e quello rossonero hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso a 3/4 milioni di euro, con diritto di riscatto a 14 milioni più 3 milioni di bonus, oltre ad una eventuale percentuale (il 10%) sulla futura rivendita. Anche tra la Juve e Kalulu non ci sono problemi, almeno dal punto di vista economico, ma il giocatore non ha ancora dato il via libera ad approdare a Torino. Così martedì ha saltato il Trofeo Berlusconi, ma in questi giorni si è regolarmente allenato con la squadra. Nel frattempo il francese ha parlato sia con Paulo Fonseca che Thiago Motta. Il difensore, che può agire sia come terzino che come centrale, ha tanta voglia di giocare e di essere protagonista. La sua titubanza è legata proprio a questo: per trasferirsi a Torino vorrebbe maggiori garanzie.

Milan, liste piene: Kalulu rischia di star fuori

E’ evidente che le prossime ore saranno quelle della scelta. La Juventus non aspettare ancora tanto, perché eventualmente dovrà trovare una nuova soluzione.

Allo stesso tempo, il Milan dovrà capire come muoversi in uscita. Oltre a Ballo-Touré e Origi, che sono fuori rosa, il Diavolo è chiamato a cedere almeno un paio di stranieri. La lista dei non italiani è, infatti, ad oggi un problema e due calciatori saranno inevitabilmente tagliati. Con Alexis Saelemaekers ormai stabilmente in rosa, a rischio esclusione sono Yacine Adli e proprio Pierre Kalulu. Ecco spiegato perché il Milan appare favorevole ad una sua cessione, ecco perché il francese potrebbe comunque partire.