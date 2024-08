Milan: attesa per Kalulu, ma le cessioni non sono finite

Il Milan pensa al calciomercato in uscita. Il Diavolo ha bisogno di sfoltire la rosa e Pierre Kalulu non è l’unico con le valigie in mano

La fumata bianca non è ancora arrivata. La Juve, che ha raggiunto un accordo con il Milan, non ha ancora messo le mani su Pierre Kalulu. Il via libera definitivo non c’è stato, nonostante, tutto sia ormai apparecchiato. Non è un caso se ieri il francese abbia saltato l’amichevole contro il Monza.

Oggi, però, il difensore è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Salvo sorprese, Kalulu è destinato a fare le valigie, ma non sarà l’unico che da qui al termine del mercato andrà via. Ieri Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, lo ha fatto capire chiaramente: il Milan deve sfoltire per rendere la rosa più snella e deve mettere le mani su Fofana. E’ questo il piano del Diavolo. Un piano che potrebbe chiaramente subire delle modiche se le cessioni dovessero essere più del previsto.

In cima alla lista dei partenti ci sono ovviamente gli esuberi Ballo-Toure, che piace in Francia, e Divock Origi, ma Giorgio Furlani sta lavorando per provare a piazzare altri calciatori. Ieri nel corso di Milan-Monza, sono arrivati i fischi a Yacine Adli, che potrebbe chiudere la sua avventura in rossonero con questo brutto ricordo. Il francese interessa in Premier League, oltre che in Arabia Saudita e in Qatar, ma l’ex Bordeaux fino a questo momento è apparso poco propenso a dire addio al Milan.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Calabria

Per il club Adli è dunque uno dei profili cedibili. Non sembrano esserlo più, invece, Alexis Saelemaekers e Luka Jovic, in gol contro il Monza e blindati da Paulo Fonseca, intenzionato a puntare con forza su entrambi.

A lasciare il Milan in quest ultimi giorni di mercato potrebbero così essere altri giocatori. Se ne parla poco, ma va monitorata con attenzione la situazione legata a Davide Calabria. Nelle idee del Diavolo c’è Emerson Royal nell’undici titolare e il Capitano rischia di sedersi tanto in panchina. Il rinnovo, oggi, non è così vicino, nonostante il numero 2 si accontenterebbe delle stesse cifre che percepisce attualmente. Un addio anche nelle ultime ore di mercato non è dunque da escludere. Il Milan ha davvero voglia di cambiare totalmente faccia sulla destra.