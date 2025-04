Soule riacciuffa Romagnoli, pareggio e nessuno contento nel derby

Finisce 1-1 la stracittadina della Capitale: biancocelesti in avanti, pareggio dell’argentino, tutto accade nella ripresa

Pareggio e tutti scontenti. Tra Lazio e Roma finisce 1-1, un derby che fa felice le rivali delle due squadre nella corsa alla Champions League.

Il primo tempo parte subito forte con le scintille tra Zaccagni e Paredes che costringono l’arbitro ad ammonire l’argentino tra le proteste. La Lazio sembra più in palla, Svilar deve impegnarsi per respingere un colpo di testa di Romagnoli e poi per fermare le conclusioni di Isaksen. La Roma resiste, ma fatica a ripartire e non si vede quasi mai dalle parti di Mandas. Così la prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0.

Nella ripresa è ancora la Lazio a partire forte e questa volta Svilar non può nulla sul colpo di testa di Romagnoli: il difensore indirizza la palla sul primo palo dove il portiere giallorosso non può arrivarci. Il gol accende ulteriormente gli animi: tensione alle stelle tra Saelemaekers e Gigot. La Roma però si sveglia: Mandas dice no a Mancini, poi a Celik, mentre Zaccagni dall’altro lato sfiora il palo.

Ritmi ora elevati, può segnare chiunque e lo fa Soule con una perla da fuori area: conclusione che sbatte sulla traversa e poi cade in porta facendo esplodere la parte giallorossa dell’Olimpico.

L’1-1 non può accontentare nessuno ed allora si prova a vincerla: conclusione di Pedro, Svilar si allunga e devia. La Lazio torna a premere e Ndicka sfiora l’autogol: ancora una volta il portiere della Roma è prontissimo a respingere la deviazione del compagno, poi Dia scivola e non trova la zampata vincente. Nel finale di gara, la posta in palio blocca le squadre: gioco spezzettato, pochi tiri in porta e il risultato che non si sblocca. Finisce 1-1, un pareggio che allontana Lazio e Roma dalla zona Champions.

LAZIO-ROMA 1-1: 47′ Romagnoli (L), 69′ Soule (R)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli* 65; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa 39; Como 36; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli* e Venezia 24; Monza 15.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Udinese-Milan 0-4

Venezia-Monza 1-0

Inter-Cagliari 3-1

Juventus-Lecce 2-1

Atalanta-Bologna 2-0

Fiorentina-Parma 0-0

Verona-Genoa 0-0

Como-Torino 1-0

Lazio-Roma 1-1

Napoli-Empoli lunedì ore 20.45