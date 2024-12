Saelemaekers: “Alla Roma mi sento in famiglia. In questi mesi l’aria non è mai cambiata”

Il giocatore belga ha parlato accanto a mister Ranieri alla vigilia del match contro i portoghesi in Europa League

La mancanza di Alexis Saelemaekers nelle settimane in cui è stato ai box si è fatta assolutamente sentire, è stato così per Juric, con Ranieri che finalmente ci ha potuto contare con la prima da titolare disputata sabato scorso con il Lecce.

E il peso del belga è stato importante, vedi l’azione del gol del 2-2 col Tottenham. Ora l’ex Milan è un jolly importante per l’allenatore, che non ci rinuncerà tanto facilmente: oggi è intervenuto in conferenza stampa prima di Roma-Braga.

Con il Lecce ha giocato più dentro al campo: ti sei trovato bene? “La posizione più interna mi piace, il mister lo ha detto, mi aveva chiesto dove mi sentivo meglio. Ma che sia dentro o fuori, da quinto o no, l’importante è aiutare la squadra e fare punti. Le mie prestazioni passano in secondo piano”.

Piccolo bilancio alla Roma? Sai già se vuoi restare? “Io mi sono trovato subito molto bene qui, come in una famiglia. Mi sento bene qui, la cosa più importante per me ora è giocare a calcio e aiutare la squadra, poi il futuro vedremo, non dipenderà solo da me. Ma io ho solo la testa a Roma”.

Cosa è cambiato in questi mesi? “L’aria non è mai cambiata dall’inizio della stagione, c’è determinazione, voglia di fare bene, lavorare duro, poi è successo tutto quello che è successo anche per sfortuna. Noi giocatori siamo stati sempre professionisti, abbiamo sempre dato tutto in allenamento. Ranieri ci ha dato una spinta in più per andare in alto e stiamo provando a farlo, cercheremo di farlo fino alla fine della stagione”.

Come stai dal punto di vista personale? Vorresti un futuro da protagonista alla Roma? “L’infortunio è stato molto difficile per me, non mi capitavano spesso gli infortuni. E per me è stata la prima volta nel gestire un momento così. Poi è successo di De Rossi, ma io sono arrivato nella Roma e l’importante è fare bene con la Roma. Io spero di essere un protagonista per la fine della stagione, proverò a dare tutto e aiutare la squadra”.