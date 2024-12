Juventus, annuncio di mercato: “Ecco il bomber per Thiago Motta”

Luca Toselli, youtuber e tifoso dei bianconeri che, nelle scorse settimane, ha intervistato Wojciech Szczesny ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Da Motta alla verità sul rapporto Bonucci-Szczesny, le sue parole

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Manchester City per la sesta giornata di Champions League. Una gara tra due compagini che vivono un momento delicato come evidenziato anche dallo youtuber Luca Toselli intervenuto oggi a ‘Ti Amo Calciomercato’.

“Sono due squadre in un momento di crisi, ma da juventino non possiamo appellarci a questa fase del City”, ha esordito Toselli poi interpellato sul lavoro di Thiago Motta: “Credo che la via di mezzo sia la strada migliore. Motta ha iniziato da poco con un cambio di mentalità e un progetto inedito. Se posso permettermi aggiungerei un indice di verticalità maggiore. A volte sembra palleggi troppo in orizzontale. Penso che l’evoluzione della Juventus sia anche accettare di andare più in verticale”.

Toselli ha quindi proseguito sul mercato: “Non mi sarei aspettato questa estate di tornare a parlare di mercato importante a gennaio. Uno o due difensori sono priorità perchè Danilo è in uscita. In questo caso potrebbero andare su un doppio nome. In uscita? Si parla di Fagioli per fare cassa ma a me dispiacerebbe. Al momento non trova spazio con Motta. Terrei monitorato anche il nome di Vlahovic che ha un ingaggio troppo alto per i parametri attuali della Juventus. Se non dovessero trovare un accordo al ribasso diventerebbe un nome caldo per l’estate e così il club potrebbe muoversi in anticipo sugli attaccanti”.

Juventus, Toselli: “Openda sarebbe perfetto” poi l’annuncio su Bonucci

Luca Toselli nel corso del suo intervento ha inoltre tracciato il quadro del profilo giusto per i bianconeri: “Credo siano più nomi meno conosciuti quelli per il profilo adatto a questo Juventus. Da campionati come quello portoghese o francese penso ci siano i mercati di riferimenti piuttosto che la Serie A. Io davanti ho un nome tutto mio. Tanti parlano di Sesko ma io faccio il nome di Openda che per me potrebbe sposarsi benissimo dal punto di vista delle caratteristiche”.

“Penso che Cambiaso sia un nome da campionati esteri, soprattutto da Manchester City” ha ribadito lo youtuber tifoso della Juventus, prima di concludere con una considerazione sulla vicenda Bonucci-Szczesny: “Non mi sono piaciute tanto le parole di Bonucci. Penso sia un botta e risposta a distanza tra compagni che magari si sono anche sentiti in privato. Posso dire che mi ha dato l’impressione di aver letto solo i virgolettati e non visto l’intervista”.