Spine francesi, futuro incerto per Maignan e Theo Hernandez: il punto sui rinnovi

Le ultime sul futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan. Ancora niente rinnovo e i tifosi iniziano a preoccuparsi. Il punto della situazione in casa Milan

Con la certezza del secondo posto, l’annata del Milan è andata ufficialmente in archivio. In via Aldo Rossi, così, si sta programmando la nuova stagione. Una nuova stagione che ripartirà da una guida tecnica diversa da quella di Stefano Pioli.

In attesa così di capire chi sarà l’allenatore rossonero 2024/2025, la dirigenza si sta muovendo alla ricerca del bomber che dovrà raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. In cima alla lista ci sono, come è noto, Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. Il Milan è dunque pronto a mettere sul piatto un assegno da 50 milioni per regalarsi un giovane centravanti.

Ma questi sono anche i giorni dei bilanci per capire da chi ripartire. Nel Milan del futuro ci sarà sicuramente Rafa Leao, blindato lo scorso giugno con un contratto lungo, fino al 30 giugno 2028, e con una clausola rescissoria proibitiva da 175 milioni di euro. I maggiori dubbi, oggi, sono dunque legati a Theo Hernandez e Mike Maignan, gli altri due grandi giocatori che ha in rosa il Diavolo. I loro accordi scadono il 30 giugno 2026 e sono chiaramente situazioni prioritarie che andrebbero risolte il prima possibile.

Nonostante i conti in ordine, è molto probabile che il Milan faccia ancora del player trading anche questa estate. Come accaduto lo scorso anno con Tonali, le offerte irrinunciabili andranno, infatti, ascoltate e valutate con i calciatori. Per i due francesi serviranno dunque proposte convincenti, che al momento non sono ancora arrivate, da almeno 70/80 milioni di euro (anche qualcosa in più per il terzino).

Milan, rinnovi Theo Hernandez e Mike Maignan: la situazione

Ma partiamo con ordine, oggi la volontà di Mike Maignan è quella di rimanere in rossonero e le richieste nelle ultime settimane si sono abbassate. Servirà comunque un ricco contratto da 5/6 milioni di euro netti a stagione più bonus per la firma. La fumata bianca non è ancora stata raggiunta, ma la volontà c’è.

Anche per Theo Hernandez serviranno tanti soldi per renderlo uno dei più pagati della squadra. Come raccontato a fine marzo, al francese non è stata recapitata alcuna proposta di rinnovo. Per il giocatore così come per la sua famiglia c’è ancora il Milan e Milano al primo posto, ma serve muoversi, rendendolo partecipe e protagonista di un progetto vincente. Su Hernandez, così come per Maignan, c’è l’interessamento del Bayern Monaco. La destinazione bavarese, però, non appare proprio la preferita del francese. La situazione soprattuto del terzino va seguita con attenzione, con il futuro di Alphonso Davies che potrebbe cambiare gli scenari.