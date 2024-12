Thiago Motta sfida Guardiola e risponde alle critiche: “Non lo farò mai”

La Juve ospita domani sera i campioni d’Inghilterra del Manchester City nel match valevole per la prima fase di Champions League

La Juventus di Thiago Motta all’esame Manchester City nel big match di Champions League in programma domani sera all’Allianz Stadium.

Momento complicato per i bianconeri, che puntano a ritrovare il successo dopo aver collezionato quattro pareggi consecutivi tra campionato e coppa. Non se la passa però meglio la formazione di Guardiola, in piena crisi e con diverse assenze in vista della trasferta di Torino. Come di consueto, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions: “Domani vogliamo dare il massimo, sarà una bella opportunità per la nostra crescita affrontare una squadra come il Manchester City. Sicuramente dovremo evitare gli errori che abbiamo commesso nelle ultime partite”, esordisce l’allenatore italo-brasiliano parlando davanti ai giornalisti.

Sul blitz ieri alla Continassa di John Elkann: “È venuto a trovarci, è stata una visita importante e piacevole. Quello che ci siamo detti rimane tra noi“.

Sull’atteggiamento della squadra: “Dobbiamo essere pronti, difendere bene e giocare bene quando la palla è in nostro possesso. Partite di questo spessore sono importanti, dobbiamo giocare con qualità e tenere alta la concentrazione per tutta la gara. Siamo giovani e possiamo migliorare su tante cose. Possiamo certamente crescere sul piano del gioco, dell’efficacia e dell’aspetto mentale. Sabato contro il Bologna abbiamo dimostrato di avere carattere e personalità, visto il risultato e il momento difficile della partita”.

Juventus-Manchester City, Thiago Motta e il ruolo di Yildiz: “Non è la domanda giusta da fare”

Siparietto durante la conferenza con Yildiz, al fianco di Thiago Motta alla vigilia dell’incrocio di Champions League contro gli inglesi: “Kenan è ovvio che preferirebbe giocare più vicino alla porta, non è la domanda giusta da fare. Nei compiti di un attaccante non c’è solo quello di far gol. Lui si allena ogni giorno molto bene, si applica in entrambe le fasi e cerca di collegarsi con i compagni. Per giocare in un grandissimo club come la Juventus ci vogliono tante cose“. Motta poi sorride ed esclama: “Bravo Kenan”, alla risposta del fantasista turco sul suo ruolo in campo (“Gioco dove mi dice il mister”).

Sul confronto con un mostro sacro come Guardiola: “Parlano i fatti, è un allenatore fortissimo e non spetta a me elogiarlo. Ha vinto tutto e con grande continuità nella sua carriera in panchina”.

Sulla lunga lista di infortuni: “Non ho mai cercato nessun alibi per gli infortuni e non lo farò mai. La cosa più importante è come affronti i momenti e come riesci a venirne fuori. Noi lo stiamo facendo nel modo giusto e abbiamo il potenziale per migliorate in ogni aspetto. Domani si affrontano due grandi club, la cosa più importante per noi è il campo a avere un’idea comune”.

Sui recuperi di Cambiaso, McKennie e Douglas Luiz: “Stiamo ritrovando diversi giocatori, siamo felici e già da domani potranno darci una grande mano sia giocando dall’inizio che a gara in corso. Douglas Luiz ha recuperato e si sta allenando in gruppo. Non gioca da diverse settimane e ora che è tornato dobbiamo vedere le sue condizioni durante gli allenamenti”.

Infine, sul duello tra centravanti con Vlahovic che sfida Haaland: “Sono contento di Dusan, deve pensare al bene della squadra come ha sempre fatto fino a questo momento. Non mi piace fare paragoni, anche perché conosco tanto Vlahovic mentre Haaland lo guardo da lontano e non mi permetto di giudicare un calciatore di un’altra squadra”, conclude Thiago Motta dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium.