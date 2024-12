“Improbabile che vada alla Juventus”: l’annuncio che spiazza Giuntoli

Per uno dei potenziali obiettivi della Juventus, arriva la frenata improvvisa: colpo di scena e doccia gelata per il direttore tecnico

Altro appuntamento cruciale in vista, per la Juventus, che dopo quattro pareggi consecutivi da campionato e coppa deve provare a tornare a vincere, ma non sarà di certo facile per i bianconeri, visto l’avversario che li attende in Champions League. A Torino, sbarca il Manchester City di Pep Guardiola, ostacolo piuttosto alto da superare, ma cruciale per coltivare ambizioni di qualificazione al prossimo turno.

La Juventus recupera Cambiaso, Douglas Luiz e McKennie per la sfida con gli inglesi e inizia a vedere la fine del tunnel della grave emergenza infortuni. Per una volta, saranno gli altri ad avere maggiori problemi, considerati i soli 12 giocatori di movimento che Guardiola potrà avere con sé allo Stadium. Ad ogni modo, è una Juventus che deve puntare al massimo risultato possibile sempre, d’ora in poi, per risalire la china sia in campionato che in Europa. In attesa della sessione di calciomercato invernale da cui si spera di ottenere rinforzi importanti per aumentare qualità e quantità delle alternative in rosa.

Sono sempre di più i nomi che circolano attorno ai bianconeri, in un tourbillon costante, giorno dopo giorno. Specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo, che è quello che ha maggiori necessità. Ma per uno degli obiettivi nel mirino di Giuntoli, arriva una vera e propria doccia fredda.

Juventus, niente da fare per la partenza di Osipenko

Tra i papabili per il reparto arretrato, è stato fatto anche il nome di Maksim Osipenko, roccioso difensore dello Shakthar Donetsk. 30 anni, centrale di buon livello e con un valore di mercato stimato in 5 milioni di euro da Transfermarkt, quindi un possibile colpo low cost. Che però per la Juventus è stato smentito.

Non solo perché parliamo di un extra comunitario e dunque non tesserabile dalla Juventus a gennaio, ma, semmai, acquistabile soltanto in estate. Su Osipenko, che secondo l’ex attaccante russo Pisarev potrebbe fare al caso della Juventus, arriva la ‘frenata’ di un altro esperto, il ds del Rostov, Ryskin. “Pisarev ha diritto alla sua idea, ma credo che sia abbastanza improbabile che il giocatore possa andare alla Juventus”, ha spiegato ai microfoni di ‘RB Sport’.