Milan, out un altro attaccante per la Stella Rossa. Sorpresa Thiago Silva | CM.IT

Le ultime notizie dal centro sportivo di Carnago dove è in corso di svolgimento l’ultimo allenamento della squadra rossonera in vista del match di Champions League

È vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca, chiamato a battere la Stella Rossa.

L’obiettivo è dimenticare Bergamo, ma soprattutto avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Un traguardo davvero alla portata di Rafa Leao e compagni che dovranno poi vincere anche contro il Girona e la Dinamo Zagabria per non aver alcun dubbio. La prima partita, quella di domani contro i serbi, a San Siro, verrà, però, affrontata senza Christian Pulisic. L’americano, il leader tecnico della squadra, sarà out per una lesione muscolare di basso grado al soleo.

Sono così due i candidati a sostituirlo: Ruben Loftus-Cheek, come è successo nelle ultime gare, e Tammy Abraham. D’altronde Fonseca non ha mai detto di aver accantonato definitivamente l’attacco a due punte. È evidente che con l’otto in campo, ci sono buone possibilità di vedere il rilancio di Samu Chukwueze dal primo minuto. Con Morata a fare il trequartista, invece, ci sarebbe spazio per Yunus Musah. Dubbi questi che andranno sciolti al termine dell allenamento odierno, che ha visto i giocatori citati allenarsi regolarmente in gruppo.

Milan, assente Okafor: c’è Liberali

Hanno lavorato con la squadra anche i giovani Liberali e Camarda. Assenti, oltre a Pulisic, Florenzi e Jovic, anche Noah Okafor per lombosciatalgia.

Per il resto della formazione, non ci sono dubbi per quanto riguarda la mediana, con Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana inamovibili. Inamovibili come Mike Maignan che guiderà una difesa con Theo Hernandez ancora titolare. Nonostante le critiche infatti il francese non si tocca. Al centro, invece, potrebbe esserci spazio per uno tra Tomori e Pavlovic, al posto di Thiaw. Matteo Gabbia, invece, non si tocca. Anche Calabria ha buone possibilità di giocare per Emerson Royal. D’altronde il Milan non può ignorare il campionato, dove la zona Champions League è invece sempre più lontana.

A seguire l’allenamento Thiago Silva, al fianco di Zlatan Ibrahimovic.