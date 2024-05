Atalanta-Juve, Del Piero porta la coppa e i tifosi bianconeri si scatenano: “C’è solo un capitano”

I tifosi della Juventus cantano a squarciagola per la leggenda bianconera, con un messaggio mai tanto velato

L’attesa per la finale è davvero alle stelle. All’Olimpico si alza il sipario sull’ultimo atto della Coppa Italia Frecciarossa, quella che assegna il trofeo nello scontro tra Atalanta e Juventus. Gasperini, cresciuto in bianconero, cerca la vendetta proprio contro la Vecchia Signora a tre anni dalla finale persa contro la squadra di Andrea Pirlo. Vuole il primo trofeo con la Dea, la sfida è sentitissima. Anche perché il palco è di quelli importanti, stupendi, con il pubblico delle grandi occasioni. Tifosi e leggende, da Totti a Vieri, da Pizarro ad Ambrosini, Panucci, ma anche vip (da Giletti a Marzullo) e forse soprattutto due grandissimi ex. Uno è Alex Del Piero, l’altro è Glenn Stromberg, storica bandiera degli orobici che una finale di Coppa Italia la perse contro il Napoli.

Lui sarà un tifoso speciale in più, ma a far rumore è la presenza di Del Piero. Vive a Los Angeles, ma il cuore non ha mai smesso di battere per la sua Juve. E l’amore è rimasto incondizionato dai tifosi bianconeri. Proprio lui e Stromberg hanno portato la Coppa Italia sul campo dell’Olimpico, con un sottofondo decisamente inconfondibile. “C’è solo un capitano”, ha cantato tutto lo stadio juventino a squarciagola. Un messaggio mai neanche troppo velato alla società che dovrà ricostruirsi. Rivedere ADP allo Stadium è il sogno di tutti, le occasioni di applaudirlo dal vivo non sono tantissime per questioni logistiche. Per questo oggi è stato un coro speciale e particolarmente sentito, accorato.