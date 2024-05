Ribaltone Allegri-Juventus, che sorpresa: non è ancora finita

Possibile ribaltone sulla panchina della Juventus: tra Thiago Motta e Conte rispunta Allegri, può restare in bianconero

Juventus a Thiago Motta? Non è ancora detta l’ultima parola. L’agente dell’allenatore del Bologna nei giorni scorsi ha affermato che una decisione non è stata ancora presa e le sue parole potrebbero anche non essere soltanto di facciata.

Il Bologna non ha mai nascosto il desiderio di continuare con il tecnico italo-brasiliano, mentre in casa bianconera gli annunci ufficiali sono rimandati al termine della stagione con l’attenzione dei calciatori spostata ora sulla finale di coppa Italia contro l’Atalanta.

Un appuntamento che non dovrebbe essere fondamentale per il futuro di Massimiliano Allegri, anche se qualcosa potrebbe ancora cambiare per il tecnico di Livorno. Legato alla Juve da un contratto fino al 2025, l’allenatore è stato spesso criticato in questi tre anni e la maggioranza del popolo bianconero vorrebbe il suo addio. Ma dentro la società ci sarebbe anche chi preme per la conferma.

Juventus, Allegri resta: ecco chi lo vuole ancora bianconero

A lanciare questa indiscrezione è Luca Cimini che sul suo profilo X fa il punto sulla panchina della Juve, partendo proprio dalle dichiarazioni di Canovi, agente di Motta.

“Le parole di Canovi su Thiago Motta non sono di facciata- il suo tweet – l’italo-brasiliano non ha ancora deciso”. Ma non è solo la questione del tecnico rossoblù, ci sarebbe anche una parte della Juve che preme per una conferma di Allegri: “Mi risulta che una parte della proprietà Juventus vorrebbe addirittura la conferma di Allegri”. Infine, la pista del ritorno di Conte “da non scartare”.

Tutto ancora possibile quindi, come sempre accade nel calciomercato: fin quando non ci sono firme e annunci tutto può ancora succedere.