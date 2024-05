Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 15 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “La prima o l’ultima”. Gasp e Max si giocano la Coppa Italia. Allegri può dire addio ai bianconeri con un trofeo. Conte: il piano Napoli. Nazionale (quasi) fatta. Inter-Gudmundsson: c’è l’offerta.

“La Coppa dell’addio”, così apre il Corriere dello Sport. Atalanta-Juve può essere l’ultima finale in bianconero di Allegri. Napoli, Conte prova il sorpasso. La Roma cresce: mercato più libero. Zaniolo, niente Europeo.

L’apertura di Tuttosport: “Juve, sai essere una Dea?”. La squadra di Allegri, in crisi di gioco e di risultati, sfida la sempre bella Atalanta di Gasperini. Inzaghi torna bimbo e si svela: “Mai in difficoltà come col Papa”. Il Toro deve battere anche se stesso. Haaland spietato: City, è quasi fatta.