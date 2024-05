Impatto bruttissimo e cambio forzato: furioso dopo la sostituzione

Partita dall’enorme importanza quella di questa sera tra Tottenham e Manchester City. Nella ripresa cambio forzato per Guardiola dopo uno scontro molto brutto in area di rigore

Si decide una bella fetta di Premier League questa sera nel nord di Londra con Tottenham-Manchester City, sfida che la truppa di Guardiola era chiamata a non fallire in vista dell’ultimo e decisivo turno di campionato.

Il gol di Haaland in avvio di secondo tempo ha sbloccato la partita, ma l’episodio clou della ripresa arriva intorno al 65′ con il terribile impatto tra Romero ed Ederson che ha mandato ko il portiere brasiliano. L’estremo difensore del City dopo un primo tentativo di restare stoicamente in campo è stato costretto al cambio forzato, con il Manchester che ha preferito non correre rischi relativi alla salute del calciatore, ed andando quindi ad inserire Ortega al 69′.

Una sostituzione per nulla gradita dallo stesso Ederson, visibilmente provato dal contatto con Romero, ma anche arrabbiato per l’uscita forzata dal terreno di gioco. Guardiola ha quindi provato a calmare il brasiliano che prima di andarsi ad accomodare in panchina a testa bassa ha avuto anche un forte gesto di stizza tirando un calcio al frigo porta bibite.

Ortega ha quindi concluso la partita al posto di Ederson che dopo lo spavento per l’impatto ha inevitabilmente concluso tra frustrazione e rabbia.