Dalle smorfie al siparietto con tifoso Juve: De Laurentiis show | VIDEO CM.IT

Il presidente del Napoli questo pomeriggio all’uscita dall’Assemblea di Lega protagonista di un simpatico siparietto

E’ stata un’uscita dai contorni cinematografici quella che ha visto protagonista questo pomeriggio Aurelio De Laurentiis al termine dell’Assemblea di Lega. Il presidente del Napoli, intercettato dalle telecamere di Calciomercato.it, ha cercato di non farsi sfuggire alcuna possibile indicazione di mercato su quello che il prossimo anno sarà il nuovo allenatore della formazione azzurra.

In merito ai contenuti dell’Assemblea di oggi, invece, De Laurentiis ha subito glissato: “Non ho nulla da dire, fatelo dire dagli altri”. Impassibile, poi, dinnanzi alle domande su quello che potrebbe diventare il nuovo tecnico del Napoli. Nonostante qualche smorfia divertente, il numero uno del club partenopeo è rimasto di ghiaccio e non si è lasciato sfuggire alcuna informazione davanti ai nomi di Gasperini, Conte e Allegri, tra i più quotati per la panchina partenopea.

Prima di entrare in auto e sfuggire alle curiosità dei numerosi cronisti, è andato in scena un simpatico siparietto con un tifoso bianconero che indossava la maglia della Juventus e che proprio a De Laurentiis ha chiesto un selfie. Dopo un primo timido rifiuto – “Ma non con la Juve. E ma figlio mio…” – il presidente del Napoli si è poi prestato allo scatto salutando il ragazzo con una battuta d’affetto: “Bisogna essere democratici”.