Addio Conte: “Hanno tirato un sospiro di sollievo”

La figura di Antonio Conte attira l’interesse di appassionati e addetti ai lavori nel calcio, ma è anche divisiva

Sempre più protagonista del dibattito calcistico di questi giorni, Antonio Conte, attorno al quale si scatena ulteriormente la curiosità per la prossima avventura in panchina. Restano diverse le squadre interessate, il Napoli sta accelerando per Conte come raccontato da Calciomercato.it. Per portarlo in azzurro, serve un ulteriore sforzo da parte di De Laurentiis. La sua presenza sulla panchina partenopea rilancerebbe l’immagine dei campioni d’Italia uscenti.

Un tecnico che in carriera ha sempre dato tanto alle sue squadre, come sanno bene i tifosi di Juventus e Inter. Proprio dall’ambiente nerazzurro, però, c’è chi solleva il dibattito relativamente a quanto la figura di Conte possa anche essere ‘ingombrante’.

Il giornalista Fabrizio Biasin, a ‘Telelombardia’, è tornato sul periodo interista di Conte. Spiegando cosa accadde, a suo dire, nel momento del suo addio nella dirigenza: “All’Inter lo ringrazieranno tutti per ciò che ha fatto, ha portato una grande mentalità. Ma nel club a un certo punto non ne potevano più di lui e quando è andato via posso assicurarvi che hanno tirato un grande sospiro di sollievo”.