Juventus, la piazza sfiducia Allegri: “Stasera fuori l’orgoglio e poi via”

Oggi la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Una possibile vittoria non salverebbe la stagione di Massimiliano Allegri. La piazza ha già deciso: “Meritiamo di più”.

E’ stata una stagione complicata quella del tecnico livornese alla guida della ‘Vecchia Signora’ e questa sera ha la possibilità di salutare Torino almeno con un trofeo. Battere l’Atalanta e aggiudicarsi la vittoria della Coppa Italia significherebbe molto per la squadra, ma non salverebbe una stagione nettamente inferiore rispetto le potenzialità e gli impegni del club. A Roma, si pensa solo alla partita di questa sera, lasciandosi dietro tensioni e nervosismi dell’ultimo periodo. Il pubblico bianconero sogna ancora una volta di poter alzare quel trofeo, vinto l’ultima volta sotto la guida di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021 contro l’Atalanta.

A differenza del club, però, i tifosi, a 2 giornate dalla fine del campionato, pensano al futuro ed una cosa è certa: Massimiliano Allegri deve andare via. Il paradosso è che, nonostante il tecnico bianconero abbia raggiunto l’obiettivo minimo richiesto dalla società, ossia la Champions, i supporters lo ‘sfiduciano’ completamente. La difficile piazza piemontese non perdona, forse, l’aver mollato la lotta scudetto a gennaio, quando è arrivato il pareggio con l’Empoli. Da lì è iniziata la crisi e sono arrivati risultati “ingiustificabili”, dal ko al Derby d’Italia contro l’Inter al pareggio contro la Salernitana già retrocessa. Una serie di eventi che inevitabilmente portano l’#AllegriOut in tendenza di nuovo. Mentre fino a poche settimane fa una fetta di tifoseria si dichiarava pro Allegri, l’ultima giornata di Serie A ha segnato un cambiamento. Il pensiero è uno: a Torino puntano ad un nuovo allenatore che riesca a riportare la Juventus ad essere una squadra competitiva tanto in Italia quanto in Europa.

Tra rabbia e ironia, i tifosi bianconeri non perdonano la squadra

Nelle ultime cinque giornate di Serie A, la Juventus ha collezionato solo pareggi e l’ultimo, quello contro la Salernitana, ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico juventino. “Un ottimo punto contro la ‘temibile’ Salernitana“, così un utente ironizza sui social e sottolinea, inoltre, come un 1-1 sia un risultato inammissibile se si considera che la squadra campana è già matematicamente retrocessa.

Durante questa ‘rivolta social’ però il pubblico non ha puntato il dito solo contro Allegri, ma anzi nel mirino ci sono anche i calciatori. “Il 70% di questa rosa è da lasciare a casa” e ancora “l’allenatore c’entra fino ad un certo punto. In campo ci vanno i giocatori, e questi giocatori sono totalmente inadatti alla Juve“. Ed è così che la maggioranza del tifo bianconero chiede una completa ‘rivoluzione’ per la prossima stagione, partendo preferibilmente da questa sera nella finalissima contro l’Atalanta: “Tirate fuori l’orgoglio, solo questo vi chiediamo“.