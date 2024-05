DIRETTA | Atalanta-Juventus, tutte le news del giorno della finale LIVE

Marcia di avvicinamento ad Atalanta-Juventus, poche ore alla finale di Coppa Italia: tutti gli aggiornamenti sul match dell’Olimpico

Alle 21, fischio d’inizio tra Atalanta e Juventus, allo stadio Olimpico di Roma, per il match che mette in palio la finale di Coppa Italia. I bergamaschi hanno vinto il trofeo una sola volta, nel 1963, mentre i bianconeri ci sono riusciti in 14 occasioni, l’ultima tre anni fa.

Appuntamento che vale tantissimo sia per la squadra di Gasperini che per quella di Allegri e per il quale l’attesa cresce sempre di più man mano che ci si avvicina alla partita. La redazione di Calciomercato.it, tramite i suoi inviati a Roma, seguirà le ore che ci separano dal match, con tutti gli aggiornamenti sulle ultime di formazione, sull’afflusso dei tifosi in direzione dello stadio e tante altre curiosità.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI