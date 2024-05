Mourinho-Fenerbahce, confermata la notizia di CM.IT: “Sta studiando il club”

Il candidato alla presidenza del club turco: “Ho incontrato Mourinho la scorsa settimana”

Il futuro di José Mourinho potrebbe essere in Turchia. Confermata ufficialmente la pista Fenerbahce, anticipata in esclusiva da Calciomercato.it lo scorso 12 marzo.

“Ho incontrato Mourinho la settimana scorsa – ha rivelato ai media turchi Aziz Yildrim, candidato alla presidenza del club di Istanbul in cui militano l’ex Inter Dzeko, già allenato dal portoghese alla Roma, e l’ex Milan Krunic – Abbiamo parlato per oltre due ore e gi ho detto: ‘Il Fenerbahce ha bisogno di te, ma anche tu hai bisogno del Fenerbahce’… Lui ha risposto di aver visto la partita contro il Konyaspor dal vivo e che sta studiando il club. Adesso il Fenerbahce deve competere in Europa prendendo grandi allenatori”.

Yildrim punta sul sì di Mourinho per vincere le elezioni che si terranno a giugno: “Acquisteremo calciatori secondo le sue richieste“.